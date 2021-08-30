Об этом Малюська сообщил в соцсетях. В своей публикации он рассказал о достижениях за время 2-летнего пребывания в кресле министра.
К теме Малюська в отставку не собирается: должны попросить жена, Зеленский и Шмыгаль
Министр доволен работой советницы
Работает нормально. Работодатель и работник довольны,
– отметил Малюська.
Как сообщает "РБК-Украина", советница Малюськи работает в онлайн-режиме и занимается аналитикой данных. Для женщины оборудовали специальное рабочее место. Имя заключенной в Минюсте не называют.
В СИЗО в рамках эксперимента разрешат пользоваться интернетом
Отметим, что ранее Кабмин разрешил лицам, которых взяли под стражу, пользоваться мобильным телефоном и интернетом. Соответствующее решение чиновники приняли 11 августа. Однако такой проект для СИЗО станет лишь экспериментальным.
Такие привилегии будут платными. Исследование позволит выяснить, нужны ли интернет и мобильная связь в изоляторах.
Читайте также Если сидеть, то лучше там: Малюська представил топ-10 украинских тюрем
Текст публикации Дениса Малюськи:
Два года назад я возглавил Министерство юстиции Украины. Не Аваков, но по современным меркам два года – тоже немало. Ниже попробую кратко описать, что удалось сделать, что – нет, и какие планы на будущее.
Чтобы был стимул не заснуть посередине текста: кто дочитает до конца, тот узнает зачем я когда-то говорил, что с удовольствием взял бы на работу пожизненно заключенного и реализовал ли я такую идею.
Итак, поехали:
мы получили две блестящих победы в международных судах:
(1) Стокгольмский арбитраж признал отсутствие юрисдикции по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" (бенефициары – Коломойский и Боголюбов) о взыскании более чем 6 миллиардов долларов с государства Украина. Это был сложный, длительный и рискованный судебный процесс с результатом, который превзошел наши ожидания;
(2) дело в ЕСПЧ Украина против РФ (в отношении Крыма), где суд признал контроль России над Крымом задолго до так называемого "референдума" и впервые подтвердил этот факт на уровне международного судопроизводства.
Мы также инициировали еще одно дело в ЕСПЧ против России, на этот раз – за практику систематических убийств по политическим мотивам (как за рубежом, так и внутри РФ). Его рассмотрение продлится несколько лет, но мы имеем и время, и вдохновение.
Победы в украинских судах я даже считать не буду, мы ведем одновременно около 9 тысяч судебных процессов, и успехи здесь ни в один пост просто не поместятся.
Труд сделал из обезьяны человека (кажется по Энгельсу), а Минюст должен делать из преступников нормальных (и безопасных!) граждан. Для этого мы сосредоточились на двух направлениях:
– приведение в порядок развалившейся тюремной инфраструктуры (оптимизировали сеть тюрем и персонала, активно ремонтировали помещения и камеры, оснащали системами связи и безопасности и т. д.);
– повышение эффективности системы (запустили рейтинг тюрем с детализированной открытой информацией о каждом учреждении; электронный документооборот; Реестр осужденных со средствами аналитики, включая автоматизированную оценку рисков с элементами искусственного интеллекта "Кассандра").
Средств на все, описанное выше, не было, но это нас не остановило
мы научили систему зарабатывать самостоятельно, чтобы снизить расходы налогоплательщиков:
– ввели платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах и подарочные сертификаты (общая выручка уже превысила 5 миллионов гривен);
– запустили большую распродажу тюрем (от продажи только одного учреждения во Львове выручено более 400 миллионов гривен), на очереди еще несколько десятков объектов на приватизацию;
– увеличили эффективность управления государственными предприятиями пенитенциарной системы и их активами (в первую очередь – землями с/х назначения).
Впереди крупные и масштабные строительные проекты:
– запуск модельной тюрьмы в Умани стоимостью около 200 миллионов (проектно-сметная документация уже разрабатывается)
– строительство следственного изолятора под Киевом стоимостью около 1 миллиарда (псд разрабатывается);
– строительство следственного изолятора во Львове стоимостью около 1,2 миллиарда (псд разрабатывается).
p.s. Ну, как и обещал, рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны.
Вообще работать надо всем работоспособным. На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности.