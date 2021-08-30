Об этом Малюська сообщил в соцсетях. В своей публикации он рассказал о достижениях за время 2-летнего пребывания в кресле министра.

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Министр доволен работой советницы

Работает нормально. Работодатель и работник довольны,

– отметил Малюська.

Как сообщает "РБК-Украина", советница Малюськи работает в онлайн-режиме и занимается аналитикой данных. Для женщины оборудовали специальное рабочее место. Имя заключенной в Минюсте не называют.

В СИЗО в рамках эксперимента разрешат пользоваться интернетом

Отметим, что ранее Кабмин разрешил лицам, которых взяли под стражу, пользоваться мобильным телефоном и интернетом. Соответствующее решение чиновники приняли 11 августа. Однако такой проект для СИЗО станет лишь экспериментальным.

Такие привилегии будут платными. Исследование позволит выяснить, нужны ли интернет и мобильная связь в изоляторах.

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Интересно! Как сообщают СМИ, именно Денис Малюська является одним из министров, которые могут распрощаться со своей должностью уже осенью. Еще одним кандидатом на выход из правительства является министр обороны Андрей Таран.

Текст публикации Дениса Малюськи:

Два года назад я возглавил Министерство юстиции Украины. Не Аваков, но по современным меркам два года – тоже немало. Ниже попробую кратко описать, что удалось сделать, что – нет, и какие планы на будущее.

Чтобы был стимул не заснуть посередине текста: кто дочитает до конца, тот узнает зачем я когда-то говорил, что с удовольствием взял бы на работу пожизненно заключенного и реализовал ли я такую идею.

Итак, поехали:

мы получили две блестящих победы в международных судах:

(1) Стокгольмский арбитраж признал отсутствие юрисдикции по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" (бенефициары – Коломойский и Боголюбов) о взыскании более чем 6 миллиардов долларов с государства Украина. Это был сложный, длительный и рискованный судебный процесс с результатом, который превзошел наши ожидания;

(2) дело в ЕСПЧ Украина против РФ (в отношении Крыма), где суд признал контроль России над Крымом задолго до так называемого "референдума" и впервые подтвердил этот факт на уровне международного судопроизводства.

Мы также инициировали еще одно дело в ЕСПЧ против России, на этот раз – за практику систематических убийств по политическим мотивам (как за рубежом, так и внутри РФ). Его рассмотрение продлится несколько лет, но мы имеем и время, и вдохновение.

Победы в украинских судах я даже считать не буду, мы ведем одновременно около 9 тысяч судебных процессов, и успехи здесь ни в один пост просто не поместятся.

Труд сделал из обезьяны человека (кажется по Энгельсу), а Минюст должен делать из преступников нормальных (и безопасных!) граждан. Для этого мы сосредоточились на двух направлениях:

– приведение в порядок развалившейся тюремной инфраструктуры (оптимизировали сеть тюрем и персонала, активно ремонтировали помещения и камеры, оснащали системами связи и безопасности и т. д.);

– повышение эффективности системы (запустили рейтинг тюрем с детализированной открытой информацией о каждом учреждении; электронный документооборот; Реестр осужденных со средствами аналитики, включая автоматизированную оценку рисков с элементами искусственного интеллекта "Кассандра").



Средств на все, описанное выше, не было, но это нас не остановило

мы научили систему зарабатывать самостоятельно, чтобы снизить расходы налогоплательщиков:

– ввели платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах и подарочные сертификаты (общая выручка уже превысила 5 миллионов гривен);

– запустили большую распродажу тюрем (от продажи только одного учреждения во Львове выручено более 400 миллионов гривен), на очереди еще несколько десятков объектов на приватизацию;

– увеличили эффективность управления государственными предприятиями пенитенциарной системы и их активами (в первую очередь – землями с/х назначения).

Впереди крупные и масштабные строительные проекты:

– запуск модельной тюрьмы в Умани стоимостью около 200 миллионов (проектно-сметная документация уже разрабатывается)

– строительство следственного изолятора под Киевом стоимостью около 1 миллиарда (псд разрабатывается);

– строительство следственного изолятора во Львове стоимостью около 1,2 миллиарда (псд разрабатывается).

p.s. Ну, как и обещал, рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны.

Вообще работать надо всем работоспособным. На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности.