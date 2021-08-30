Про це Малюська повідомив у соцмережах. У своєму дописі він розповів про досягнення 2-річного перебування у кріслі міністра.

До теми Малюська у відставку не збирається: мають попросити дружина, Зеленський і Шмигаль

Міністр задоволений роботою радниці

Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені,

– зазначив Малюська.

Як повідомляє "РБК-Україна", радниця Малюськи працює в онлайн-режимі та займається аналітикою даних. Для жінки обладнали спеціальне робоче місце. Імені ув'язненої у Мін'юсті не називають.

У СІЗО в межах експерименту дозволять користуватись інтернетом

Зазначимо, що раніше Кабмін дозволив особам, яких взяли під варту, користуватись мобільним телефоном та інтернетом. Відповідне рішення урядовці ухвалили 11 серпня. Проте такий проєкт для СІЗО стане лише експериментальним.

Такі привілеї будуть платними. Дослідження дозволить з'ясувати, чи потрібен інтернет та мобільний зв'язок в ізоляторах.

Читайте також Якщо сидіти, то краще там: Малюська представив топ-10 українських в'язниць