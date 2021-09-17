17-річна дівчина закохалася у вбивцю: моторошна історія з данської тюрми

Уряд Данії вніс законопроєкт, який забороняє засудженим до довічного ув'язнення, вступати у нові стосунки. До цього спонукали кілька резонансних випадків.

У документі пропонують обмежити контакти "довічників". А саме – дозволити їм романтичне спілкування лише з тими, хто перебуває поруч протягом перших 10 років ув'язнення.

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Про необхідність ухвалення такого законопроєкту заговорили після того, як 17-річна дівчина закохалася у вбивцю Пітера Мадсена. Міністри сподіваються, що відповідна заборона запобігатиме зростанню кількості "фанатиків" злочинців.

Моторошний злочин, скоєний Мадсеном

Винахідника Масена кинули за ґрати через жорстоке вбивство шведської журналістки Кім Волл. Вона працювала над матеріалом про Мадсена та його приватну субмарину UC3 Nautilus. Востаннє жінку бачили живою 10 серпня 2017 року на борту цього судна: вона хотіла взяти інтерв'ю у винахідника. Згодом правоохоронці знайшли у морі розчленоване тіло жінки Слідчі встановили, що воно належало Волл. Мадсен кілька разів змінював свої свідчення, проте врешті зізнався, що вбив журналістку. Через це його засудили до довічного ув'язнення.

"Санта-Барбара", попри довічне ув'язнення

Перебуваючи у тюрмі, у 2020 році Мадсен одружився із 39-річною росіянкою Дженні Курпен. Крім цього, за інформацією датської громадської телекомпанії DR, ув'язнений також обмінювався листами й спілкувався телефоном з Каміллою Курстейн. Дівчина закохалася у нього, на той момент їй було 17. Шлюб винахідника викликав у Камілли ревнощі.

Як пише The Washington Post, романтичні стосунки між ув'язненими та їхніми "фанатами" – не нове явище в Данії. У 2015 році тамтешні співкамерники створили фейсбук-групу Date an Inmate, що перекладається як "Стосунки з ув'язненими". Всього лише за 2 тижні до неї долучилося приблизно 10 тисяч користувачів. Станом на вересень 2021 року їхня кількість сягає близько 30 тисяч.

Влада налаштована рішуче

Міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп заявив, що такі стосунки необхідно припинити. Він обурився тим, що засуджені почали "використовувати в'язниці як центри знайомств або медіа-майданчики для хизування своїми злочинами".

Протягом останніх років ми були свідками того, як ув'язнені, що скоїли огидні злочини, вступали у контакт з молодими людьми, аби завоювати їхні співчуття та увагу,

– зазначив Хеккеруп.

Новий закон має також заборонити вільно розповідати про свої злочини в соціальних мережах або обговорювати їх у подкастах. Зазначимо, що Мадсен зізнався у вбивстві шведської журналістки саме під час появи у документальному фільмі. Це трапилося у 2018 році.

Крім того, документ пропонує збільшити термін покарання, який в'язень повинен відбути перед тим, як можна буде винести на розгляд питання про його дочасне звільнення: з 2 – 4 років до 10.

Опозиція вже висловила підтримку законопроєкту. Якщо парламент його підтримає, документ може набрати чинності вже на початку 2022 року.