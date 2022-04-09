20% пациентов – очень тяжелые: актуальная информация о раненых в Краматорске

В больницах Днепропетровской области находятся более 80 раненых из Краматорска. Среди пациентов, пострадавших в результате ракетной атаки оккупантов по вокзалу города, 19 детей.

О ситуации с ранеными рассказала исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Виктория Кулик. Чиновница отметила, что врачи области принимали пациентов весь вечер и ночь 8 апреля, и по состоянию на 16:30 9 апреля пострадавших продолжают принимать.

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Ситуация с ранеными в Краматорске

По словам Виктории Кулик, 20% раненых в Краматорске – в тяжелом состоянии. Среди них, в частности, есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.

Круглосуточная психологическая поддержка этих пациентов, их семей – все это организовано,

– заверила представительница Днепропетровской ОВА.

К слову, чиновница добавила, что врачи сейчас обеспечены всеми необходимыми медицинскими средствами. Впрочем, пациенты нуждаются не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации.

Обстрел оккупантами вокзала в Краматорске: коротко

8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска оккупанты нанесли ракетный удар.

Во время обстрела на вокзале находились около 4 тысяч человек, которые пытались эвакуироваться из города.

Пентагон подтвердил, что удар "Точкой У" нанесли российские войска, а именно 18-я мотострелковая дивизия ВС России.

По предварительным данным, в результате ракетного удара оккупантов по вокзалу Краматорска погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.

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