Корреспондент "Донетчина ТВ" Алексей Меркулов снял ужасные последствия обстрела в первые минуты после падения "Точки-У" на мирных жителей Краматорска.

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По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, на месте погибли 38 человек. Цифра уже выросла – от обстрелов погибли 50 мирных жителей, среди них – 5 детей.

Обращаем внимание, что кадры из репортажа могут быть неприемлемы для уязвимых людей.

Показали кадры первых минут Краматорского вокзала после обстрела

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