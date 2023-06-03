Искали людей, а наткнулись на 45 мешков с останками: ужасная находка в Мексике

В Мексике в период с 20 по 22 мая пропали семь молодых работников колцентра, и на прошлой неделе их объявили в розыск. Однако во время поиска людей правоохранители наткнулись на жуткую находку в ущелье на окраине города Гвадалахара, что на западе государства.

Именно там, в 40-метровом ущелье Мирадор-дель-Боске, спасатели обнаружили 45 мешков для мусора с фрагментами человеческих тел. Об этом сообщили в офисе государственного прокурора западного штата Халиско.

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Количество жертв неизвестно

Первый черный полиэтиленовый пакет с человеческими останками из 45 нашли еще во вторник. Однако расследование продолжилось и на следующий день из-за сложного рельефа, а также отсутствия солнечного света накануне. Как подчеркнули в прокуратуре Мексики, расследование будет продолжаться до тех пор, пока не найдут все останки.

Стоит отметить, что для того, чтобы извлечь из ущелья жуткую находку, понадобилась помощь и вертолета.

Известно, что в 45 мешках находились останки тел и мужчин, и женщин. При этом пока невозможно сказать, фрагменты скольких жертв были спрятаны как можно дальше от человеческих глаз.

Так же неизвестно, были ли среди костей останки и семерых людей, которых до сих пор считают пропавшими без вести, поэтому их поиски продолжаются. Однако, к сожалению, их судьба может быть трагической.

Так, по данным прокуратуры штата, есть предварительная информация о том, что части тел "совпадают с физическими характеристиками некоторых молодых людей, пропавших без вести, сотрудников колл-центра".

В то же время, по словам чиновников, будут работать и над определением количества тел погибших. Также правоохранители будут устанавливать, кем были жертвы при жизни и каковы их причины смерти. Для этого Институт судебной экспертизы Халиско также работает с семьями пропавших без вести.

В Мексике нашли 45 мешков с человеческими останками: видео

Штат Халиско является центром жестокой нарковойны

Следует отметить, что преступления с исчезновением распространены в Мексике. Так, по данным правительства государства, в настоящее время пропавшими без вести числятся более 100 тысяч человек. Многие стали жертвами организованной преступности и при этом три четверти были мужчинами, а пятой части на момент исчезновения не было и 18 лет.

И эта трагедия тянется годами. По данным правительства, многие исчезли с 2007 года, когда действующий тогда президент Мексики Фелипе Кальдерон начал свою "войну с наркотиками".

Халиско является центром жестокой нарковойны, в которой принимают участие, в частности, картель "Новое поколение Халиско" (CJNG) и их конкурент "Нуэва плаза", отделившийся от CJNG в 2017 году. Это повлекло за собой волну насилия в Гвадалахаре, столице штата Халиско,

– отметили в СМИ.

Отметим, что Халиско, захваченный враждующими наркокартелями, является штатом с наибольшим количеством пропавших без вести. Так, по официальным данным, только с 2018 года в штате было обнаружено более 1500 тел. По данным офиса специального прокурора штата Халиско по делам пропавших без вести:

в 2019 году было обнаружено 291 тело,

в 2020 году – 544 тела,

в 2021 году – 280 тел,

в 2022 году – 301 тело,

а в 2023 году уже было найдено 147 тел.

К сожалению, в результате этой преступности редко наказывают самих злоумышленников. Более того, родственники пропавших без вести людей жалуются, что местные власти делают недостаточно для поиска их близких, а чиновники на самом деле безразличны, когда им сообщают о пропавших родных.

ООН назвала это "человеческой трагедией огромных масштабов".

Чтобы достать мешки с человеческими останками, понадобился вертолет / AFP