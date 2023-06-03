Шукали людей, а натрапили на 45 мішків з останками: жахлива знахідка у Мексиці

У Мексиці в період з 20 по 22 травня пропали сім молодих працівників колцентру, тож минулого тижня їх оголосили у розшук. Однак під час пошуку людей правоохоронці натрапили на моторошну знахідку в ущелині на околиці міста Гвадалахара, що на заході держави.

Саме там, в 40-метровій ущелині Мірадор-дель-Боске, рятувальники знайшли 45 мішків для сміття з фрагментами людських тіл. Про це повідомили в офісі державного прокурора західного штату Халіско.

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Кількість жертв невідома

Перший чорний поліетиленовий пакет із людськими останками з 45 знайшли ще у вівторок. Однак розслідування продовжилося й наступного дня через складний рельєф, а також відсутність сонячного світла напередодні. Як підкреслили у прокуратурі Мексики, розслідування триватиме, доки не знайдуть всі останки.

Варто зазначити, що для того, щоб дістати з ущелини моторошну знахідку, знадобилася допомога й вертольота.

Відомо, що у 45 мішках перебували останки тіл і чоловіків, і жінок. При цьому наразі неможливо сказати, фрагменти скількох жертв були заховані якомога далі від людських очей.

Так само достеменно невідомо, чи були серед кісток останки й сімох людей, яких досі вважають зниклими безвісти, тож їхні пошуки продовжуються. Однак, на жаль, їхня доля може бути трагічною.

Так, за даними прокуратури штату, є попередня інформація про те, що частини тіл "збігаються з фізичними характеристиками деяких молодих людей, зниклих безвісти, співробітників кол-центру".

У цей же час, за словами чиновників, працюватимуть й над визначенням кількості тіл загиблих. Також правоохоронці встановлюватимуть ким були жертви за життя та якими були їхні причини смерті. Для цього Інститут судової експертизи Халіско також працює з родинами зниклих безвісти.

У Мексиці знайшли 45 мішків з людськими останками: відео

Штат Халіско є центром жорстокої нарковійни

Варто зазначити, що злочини зі зникненням поширені в Мексиці. Так, за даними уряду держави, наразі зниклими безвісти вважаються понад 100 тисяч людей. Багато з них стали жертвами організованої злочинності і при цьому три чверті були чоловіками, а п'ятій частині на момент зникнення не було й 18 років.

І ця трагедія тягнеться роками. За даними уряду, багато людей зникло з 2007 року, коли чинний тоді президент Мексики Феліпе Кальдерон розпочав свою "війну з наркотиками".

Халіско є центром жорстокої нарковійни, у якій беруть участь, зокрема, картель "Нове покоління Халіско" (CJNG) і їхній конкурент "Нуева плаза", що відокремився від CJNG у 2017 році. Це спричинило хвилю насильства в Гвадалахарі, столиці штату Халіско,

– зазначили к ЗМІ.

Зазначимо, що Халіско, який був захоплений ворогуючими наркокартелями, є штатом з найбільшою кількістю зниклих безвісти. Так, за офіційними даними, лише з 2018 року в штаті було знайдено понад 1500 тіл. За даними офісу спеціального прокурора штату Халіско у справах зниклих безвісти:

у 2019 році було виявлено 291 тіло,

у 2020 році – 544 тіла,

у 2021 році – 280 тіл,

у 2022 році – 301 тіло,

а у 2023 році уже було знайдено 147 тіл.

На жаль, внаслідок цієї злочинності рідко карають самих зловмисників. Ба більше, родичі зниклих безвісти людей скаржаться, що місцева влада робить недостатньо для пошуку їхніх близьких, а чиновники насправді байдужі, коли їм повідомляють про зниклих рідних.

ООН назвала це "людською трагедією величезних масштабів".

Щоб дістати мішки з людськими останками, знадобився вертоліт / AFP