О задержании сына одного из самых "авторитетных" мексиканских наркобаронов стало известно еще в четверг, 5 января. Очевидно, преступники желали мести правоохранителям, однако многие из них сами погибли во время столкновения с полицейскими. Собственно, известно, что среди 29 погибших в результате этого инцидента, вероятно, 19 человек являются членами преступного общества, а 10 – представителями правоохранительных органов.

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К каким незаконным действиям прибег картель "Эль Чапо"

Теперь не только наркобарон Хоакина "Эль Чапо" Гусман находится в месте лишения свободы, но и его сын Гусман, который имеет 32 года. Заметим, что преступника вертолетом эвакуировали из дома, где его задержали силовики, и доставили в федеральную тюрьму строгого режима в Мехико.

В ответ на это члены крупнейшего в стране наркокартеля Синалоа начали поджигать автомобили, блокировать дороги и вступать в перестрелки с силами безопасности в административном центре провинции Кулиакани и вокруг него.

Обратите внимание! В провинции, где произошло это, теперь усиливают присутствие сил безопасности для защиты населения. По состоянию на воскресенье, 8 января, в регион прибыло еще 1 000 военнослужащих.

Ситуацию также прокомментировал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил, что пока Мексика не планирует экстрадицию Овидио Гусмана в США, куда в 2017 году экстрадировали его отца.

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Какие преступления, вероятно, совершил Овидио Гусман

Следует отметить, что Гусман также известен по прозвищу "Мышь". В Соединенных Штатах ему предъявили обвинения в сговоре с целью ввоза кокаина, метамфетамина и марихуаны в государство. В Вашингтоне уверены, что сын известного наркобарона руководил лабораториями метамфетамина в Синалоа, которые производили более 2,2 тысячи килограммов наркотика ежемесячно.

Интересно, что в 2019 году силы безопасности ненадолго задержали Гусмана, но после угроз со стороны криминальных авторитетов и, вероятно, взятки, его отпустили.

Также напомним, что в 2021 году в Мексике решили разыграть в лотерею дом, принадлежащий Хоакину Гусману – то есть отцу задержанного на днях преступника.