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      Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона

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      Энрике Пенья Ньето
      Энрике Пенья Ньето / Фото из открытых источников

      Колумбийский наркоторговец Алекс Сифуентес обвинил бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето в получении взяток от наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка).

      Об этом сообщило издание Aristegui Noticias.

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      Сифуентес рассказал о заговоре во время процесса по делу Эль Чапо в суде Нью-Йорка. По его словам, Гусман заплатил Ньето 100 миллионов долларов за несколько месяцев до вступления в должность президента Мексики в 2012 году.

      Кроме того, в ноябре 2018 адвокат Гусмана Джеффри Лихтман заявил о подкупе двух президентов: Фелипе Кальдерона и Ньето. По его словам, они "получили взятки в миллионы долларов".

      Отмечается, что именно во время президентства Ньето наркобарона дважды задерживали, а в итоге экстрадировали в США.

      Гусман был главой крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Судебный процесс против наркобарона длится с ноября 2018 года, в случае признания его виновным Гусману грозит пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.

      Энрике Пенья Ньето был президентом Мексики с 2012 по 2018 год. До него эту должность с 2006 года занимал Фелипе Кальдерон.

      Теги: Мексика
      Источник: 24 Канал
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