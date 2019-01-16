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      Колишнього президента Мексики звинуватили в отриманні хабара від наркобарона

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      Енріке Пенья Ньєто
      Енріке Пенья Ньєто / Фото з відкритих джерел

      Колумбійський наркоторговець Алекс Сіфуентес звинуватив колишнього президента Мексики Енріке Пенья Ньєто в отриманні хабарів від наркобарона Хоакіна Гусмана, також відомого як Ель Чапо (Коротун).

      Про це повідомило видання Aristegui Noticias.

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      Сіфуентес розповів про змову під час процесу у справі Ель Чапо в суді Нью-Йорка. За його словами, Гусман заплатив Ньєто 100 мільйонів доларів за кілька місяців до вступу на посаду президента Мексики у 2012 році.

      Крім того, у листопаді 2018 року адвокат Гусмана Джеффрі Ліхтман заявив про підкуп двох президентів: Феліпе Кальдерона і Ньєто. За його словами, вони "отримали хабара в мільйони доларів".

      Зазначається, що саме під час президентства Ньєто наркобарона двічі затримували, а в підсумку екстрадували в США.

      Гусман був главою найбільшого мексиканського наркокартелю "Сіналоа". Судовий процес проти наркобарона триває з листопада 2018 року, у разі визнання його винним Гусману загрожує довічне ув'язнення у в'язниці особливо суворого режиму.

      Енріке Пенья Ньєто був президентом Мексики з 2012 по 2018 рік. До нього цю посаду з 2006 року обіймав Феліпе Кальдерон.

      Теги: Мексика
      Джерело: 24 Канал
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