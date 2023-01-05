Сообщается, что Олег Муратов был арестован на два месяца – до 4 марта. Перед заседанием Муратов в зале суда отрицал свою вину.
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Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров
Заместитель главы ОВА заявил, что при задержании к нему якобы применялась физическая сила. Также Муратов связывает уголовное производство против него с "вбросом" со стороны России и подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием.
Адвокат Муратова, Вадим Оксюта, утверждает, что по делу есть ряд фальсификаций со стороны СБУ и прокуратуры. В частности, обыска в автомобиле подозреваемого вообще не было. По версии стороны защиты, дело сфальсифицировано другим должностным лицом и носит семейный характер.
Суд отправил в СИЗО Олега Муратова / Фото "Думская"
Прокурор Евгений Корниенко отрицал все обвинения и попросил суд отправить должностного лица в следственный изолятор, мотивируя это тем, что подозреваемый может влиять на свидетелей, имеет право на передвижение во время комендантского часа и может скрываться в Молдове или в непризнанном Приднестровье.
В качестве альтернативы держанию под стражей прокурор озвучил сумму залога в 3 220 800 гривен. В ходе обыска у задержанного нашли удостоверение внештатного корреспондента одного из изданий, отметил обвинитель.
Глава Одесской ОВА отреагировал на арест Муратова
Глава Одесской ОВА Максим Марченко отреагировал на судебное заседание по Муратову.
Я лично занимал и буду занимать принципиальную позицию по поводу любых нарушений закона совершенных должностными лицами. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание. Военная администрация и правоохранительные органы области и дальше будут прекращать неправомерную деятельность любого независимо от ранга и занимаемой должности,
– написал он в телеграмме.
Что известно о задержании Муратова
- Января сотрудники СБУ 3 января задержали замглавы Одесской ОВА, который за 35 тысяч долларов хотел откупить подчиненного от тюрьмы. На следующий день ему объявили подозрение.
- Чиновника задержали в админздании ОВА во время получения 27 тысяч долларов. Во время обысков у него изъяли 45 тысяч долларов, 21 тысяч евро, золотые слитки и монеты.
- Муратов с 2002 по 2015 год занимал разные должности в Одесской ОГА. В 2016 – 2020 годах возглавлял Южный офис Госаудитслужбы.
- В конце 2020 стал заместителем тогдашнего председателя ОГА Сергея Гриневецкого. После того, как ОГА возглавил Максим Марченко, Муратов остался в должности заместителя.