Несмотря на войну, Служба безопасности Украины продолжает бороться с украинскими коррумпированными чиновниками. Собственно, задержанный заместитель главы ОВА объявлен о подозрении по двум уголовным статьям. Высокопоставленный чиновник хотел передать взятки правоохранителям в размере 35 тысяч долларов.

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Заметим, что пока неизвестно о ком идет речь. К тому же в Украине действует презумпция невиновности – то есть человек не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вину не признает суд.

Однако правоохранители утверждают, что задокументировали факт передачи должностным лицам "аванса" в размере 27 тысяч долларов. В то же время, СБУ опубликовала фотографии, подтверждающие визит силовиков к чиновнику Одесской ОВА.

Служба безопасности задержала коррумпированного одесского чиновника: смотрите фото