"Врага общества номер один" осудили в США: шокирующие детали

Бруклинский федеральный суд в течение четырех месяцев рассматривал обвинения в адрес мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка". Он в прошлом возглавлял мексиканский наркокартель "Синалоа". Мужчину признали виновным по всем 10 обвинениям, теперь ему грозит пожизненное заключение.

61-летний Хоакин Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США в течение более 20 лет, пишет ВВС. В 2013 году он стал первым после Аль Капоне, кого чикагская Комиссия по уголовным преступлениям назвала "врагом общества номер один".

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Преступника арестовали в январе 2016 года и накануне инаугурации Дональда Трампа экстрадировали в США. За судебным процессом следила вся страна в течение 11 недель. Адвокаты Гусмана уверяли, что он не более чем "козел отпущения", а за наркоторговлей стоят другие люди, которые остаются безнаказанными.

Кто такой Хоакин Гусман и в чем его обвиняют? В 1989 году он основал собственный картель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США через Мексику. По версии обвинения, Гусман, чье прозвище по-испански звучит как "Эль Чапо", несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков, в частности метамфетамина и марихуаны. Сам преступник своей вины не признает.

Как происходили судебные заседания по делу Гусмана? Заседания длились три месяца. За это время выступили 56 свидетелей. 14 из них сами были преступниками, но потом начали сотрудничать со следствием в обмен на смягчение своего приговора.

Все ведущие СМИ освещали процесс, чтобы попасть на суд над "Эль Чапо", нужно было занимать очередь с самого утра.

Какие шокирующие факты рассекретила прокуратура? Эль Чапо насиловал несовершеннолетних девочек, иногда 13-летних, и называл их "витаминками", поскольку они "давали ему жизнь".

Алекс Сифуентес, бывшая правая рука наркобарона, рассказал на следствии, что они вместе насиловали несовершеннолетних девочек, чьи фотографии им посылала сообщница подсудимого, известная как Мария-сводня. Они заказывали девушек, которые им понравились, и платили своднице за каждую по 5 тысяч долларов.

"Эль Чапо" чтобы обманывать жертв подмешивал белый порошок им в бокалы,

– отметил Сифуэнтес.

Более того, "Синалоа" регулярно подкупал политиков. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето получил от "Коротышки" выплату в сто миллионов долларов.

Поэтому Эль-Чапо признан виновным по десяти пунктам обвинения. Вероятнее всего его ждет пожизненное заключение, потому что США обещали мексиканцам не казнить наркобарона.