В столице Венесуэлы похитили и убили двух военных

Сначала похитители требовали выкуп, однако после того, как родственникам не удалось собрать нужную сумму, заложники были убиты.

Местная газета El Nacional сообщила, что военных похитили в районе Эль-Валье в Каракасе.

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Оба военных служили в Генеральном управлении военной контрразведки, им было по 22 года. На момент похищения военные проезжали в гражданском авто одним из криминальных районов города.

Впоследствии анонимным звонком похитители сообщили точное место, где были убиты похищенных.

Стоит заметить, что с начала года в Каракасе жертвами преступников стали семь полицейских и военнослужащих.

Страна занимает второе место в списке самых опасных мест мира. На каждые 100 тысяч жителей Венесуэлы приходится в среднем 111 убийств.

В чем же причина такой ситуации в Венесуэле? Одной из причин высокой криминальной активности в стране является затяжная и стримкафинансова кризис. В 2018 году показатель инфляции превысил отметку 1,7 миллиона процентов. Из страны эмигрировали более 3 миллионов человек.

В финансовых и социальных проблемах страны обвиняют бывшего президента Николаса Мадуро, которого 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил узурпатором. Теперь действия Мадуро считаются не имеют законной силы.

23 января протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Мадуро. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, его официально признала ряд крае мира, в частности, 4 февраля это сделала Украина.