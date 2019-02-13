У столиці Венесуели викрали та вбили двох військових

Спершу викрадачі вимагали викуп, однак після того, як родичам не вдалося зібрати потрібну суму, заручники були вбиті.

Місцева газета El Nacional повідомила, що військових викрали в районі Ель-Валье у Каракасі.

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Обоє військових служили у Генеральному управлінні військової контррозвідки, їм було по 22 роки. На момент викрадення військові проїжджали у цивільному авто одним із кримінальних районів міста.

Згодом анонімним дзвінком викрадачі повідомили точне місце, де було вбито викрадених.

Варто зауважити, що з початку року у Каракасі жертвами злочинців стали семеро поліцейських та військовослужбовців.

Країна посідає друге місце у списку найнебезпечніших місць світу. На кожні 100 тисяч жителів Венесуели доводиться в середньому 111 вбивств.

У чому ж причина такої ситуації у Венесуелі? Однією з причин високої кримінальної активності у країні є затяжна та стрімка фінансова криза. У 2018 році показник інфляції перевищив позначку 1,7 мільйона відсотків. З країни емігрували понад 3 мільйони людей.

У фінансових та соціальних проблемах країни звинувачують колишнього президента Ніколаса Мадуро, якого 15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив узурпатором. Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

23 січня протестувальники вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Мадуро. Після цього лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, його офіційно визнала низка країн світу, зокрема, 4 лютого це зробила Україна.