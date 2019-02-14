"Ворога суспільства номер один" засудили у США: шокуючі деталі

Бруклінський федеральний суд протягом чотирьох місяців розглядав звинувачення на адресу мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун". Він в минулому очолював мексиканський наркокартель "Сіналоа". Чоловіка визнали винним за всіма 10 звинуваченнями, тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

61-річний Хоакін Гусман залишався найбільш розшукуваним злочинцем в США протягом понад 20 років, пише ВВС. У 2013 році він став першим після Аль Капоне, кого чиказька Комісія з кримінальних злочинів назвала "ворогом суспільства номер один".

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Злочинця арештували у січні 2016 року і напередодні інавгурації Дональда Трампа екстрадували в США. За судовим процесом стежила вся країна впродовж 11 тижнів. Адвокати Гусмана запевняли, що він не більше ніж "цап-відбувайло", а за наркоторгівлею стоять інші люди, які залишаються безкарними.

Хто такий Хоакін Гусман і в чому його звинувачують? 1989 року він заснував власний картель "Сіналоа", на який припадала чверть всього наркотрафіку в США через Мексику. За версією звинувачення, Гусман, чиє прізвисько іспанською звучить як "Ель Чапо", несе відповідальність за контрабанду 155 тонн кокаїну в США протягом 25 років, а також інших наркотиків – зокрема метамфетаміну та марихуани. Сам злочинець своєї вини не визнає.

Як відбувалия судові засідання у справі Гусмана? Засідання тривали три місяці. За цей час виступили 56 свідків. 14 з них самі були злочинцями, але потім почали співпрацювати зі слідством в обмін на пом'якшення свого вироку.

Усі провідні ЗМІ висвітлювали процес, аби потрапити на суд над "Ель Чапо", потрібно було займати чергу з самого ранку.

Які шокуючі факти розсекретила прокуратура? Ель Чапо ґвалтував неповнолітніх дівчат, іноді 13-річних, і називав їх "вітамінками", оскільки вони "давали йому життя".

Алекс Сіфуентес, колишня права рука наркобарона, розповів на слідстві, що вони разом ґвалтували неповнолітніх дівчат, чиї фотографії їм надсилала спільниця підсудного, відома як Марія-звідниця. Вони замовляли дівчат, які їм сподобалися, і платили звідниці за кожну по 5 тисяч доларів.

"Ель Чапо" щоб одурманювати жертв підмішував білий порошок їм в келихи,

– зазначив Сіфуентес.

Більше того, "Сіналоа" регулярно підкуповував політиків. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто отримав від "Коротуна" виплату в сто мільйонів доларів.

Тож Ель-Чапо визнаний винним по десятьох пунктах звинувачення. Найімовірніше його чекає довічне ув'язнення, бо США обіцяли мексиканцям не страчувати наркобарона.