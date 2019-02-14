11:24
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      "Ворога суспільства номер один" засудили у США: шокуючі деталі

      1273 Читать новость на русском
      "Ворога суспільства номер один" засудили у США: шокуючі деталі
      "Ворога суспільства номер один" засудили у США: шокуючі деталі / Фото з відкритих джерел

      Бруклінський федеральний суд протягом чотирьох місяців розглядав звинувачення на адресу мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун". Він в минулому очолював мексиканський наркокартель "Сіналоа". Чоловіка визнали винним за всіма 10 звинуваченнями, тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

      61-річний Хоакін Гусман залишався найбільш розшукуваним злочинцем в США протягом понад 20 років, пише ВВС. У 2013 році він став першим після Аль Капоне, кого чиказька Комісія з кримінальних злочинів назвала "ворогом суспільства номер один".

      Читайте також: У столиці Венесуели викрали та вбили двох військових

      Злочинця арештували у січні 2016 року і напередодні інавгурації Дональда Трампа екстрадували в США. За судовим процесом стежила вся країна впродовж 11 тижнів. Адвокати Гусмана запевняли, що він не більше ніж "цап-відбувайло", а за наркоторгівлею стоять інші люди, які залишаються безкарними.

      Хто такий Хоакін Гусман і в чому його звинувачують? 1989 року він заснував власний картель "Сіналоа", на який припадала чверть всього наркотрафіку в США через Мексику. За версією звинувачення, Гусман, чиє прізвисько іспанською звучить як "Ель Чапо", несе відповідальність за контрабанду 155 тонн кокаїну в США протягом 25 років, а також інших наркотиків – зокрема метамфетаміну та марихуани. Сам злочинець своєї вини не визнає.

      Як відбувалия судові засідання у справі Гусмана? Засідання тривали три місяці. За цей час виступили 56 свідків. 14 з них самі були злочинцями, але потім почали співпрацювати зі слідством в обмін на пом'якшення свого вироку.

      Усі провідні ЗМІ висвітлювали процес, аби потрапити на суд над "Ель Чапо", потрібно було займати чергу з самого ранку.

      Які шокуючі факти розсекретила прокуратура? Ель Чапо ґвалтував неповнолітніх дівчат, іноді 13-річних, і називав їх "вітамінками", оскільки вони "давали йому життя".

      Алекс Сіфуентес, колишня права рука наркобарона, розповів на слідстві, що вони разом ґвалтували неповнолітніх дівчат, чиї фотографії їм надсилала спільниця підсудного, відома як Марія-звідниця. Вони замовляли дівчат, які їм сподобалися, і платили звідниці за кожну по 5 тисяч доларів.

      "Ель Чапо" щоб одурманювати жертв підмішував білий порошок їм в келихи,
      – зазначив Сіфуентес.

      Більше того, "Сіналоа" регулярно підкуповував політиків. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто отримав від "Коротуна" виплату в сто мільйонів доларів.

      Тож Ель-Чапо визнаний винним по десятьох пунктах звинувачення. Найімовірніше його чекає довічне ув'язнення, бо США обіцяли мексиканцям не страчувати наркобарона.

      blog_ava
      Смс-привітання на День Святого Валентина
      сьогодні
      4740
      Теги: Новини США Кримінальні новини Жертви Наркотики Мексика
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      сьогодні , 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      Олександр Бевза 83
      Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      Олена Кандяк 683
      День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      сьогодні , 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      Олена Кандяк 750
      Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття
      сьогодні , 09:15 Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття
      Наталія Печерська 311
      Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      сьогодні , 08:40 Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      Семен Кабакаєв 300
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук