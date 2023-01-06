Задержать наркоторговца в городке Хесус-Мария. Из-за его ареста злоумышленники совершили серию блокад и пожаров в штате Синалоа.

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Это повлекло 10 смертей, 21 раненого, сожженных 250 автомобилей. Кроме этого, издание Reuters сообщило, что под обстрел попал пассажирский самолет рейса Aeromexico 165 Culiacan, Синалоа – Мехико.

Люди в воздушном судне не получили ранения. Однако сам самолет получил повреждения – стюардесса сообщила, что попали в двигатель.

Когда мы разгонялись для взлета, мы слышали выстрелы очень близко к самолету, и тогда мы все бросились на пол, – сказал один из пассажиров.

Обвинение задержанного

Овидио находится в колонии строгого режима. Его доставили туда на самолете Военно-воздушных сил страны. Во время задержания наркобарона пострадали минимум 7 милиционеров.

США обвиняют Овидио в заговоре с целью перевозки кокаина, метамфетамина и марихуаны в США. Кроме этого, Госдепартамент заявил, что Гусман наблюдает за лабораториями метамфетамина, ответственными за производство от "3000 до 5000 фунтов препарата в месяц".

Кстати говоря. Отец Гусмана Эль Чапо получил в 2019 году пожизненное заключение. После этого Овидио стал ключевым лицом в картеле "Синалоа", считавшемся самым влиятельным наркосиндикатом в мире.

Попытка задержания в 2019 году

Правоохранители уже пытались поймать наркоторговца в 2019 году. Сразу после задержания Гусмана наркокартель окружил правоохранителей, осадил город, где поймали преступника. Начались перестрелки, и полицейские отпустили задержанного.