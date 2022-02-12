5 областей в красной зоне, одна – в желтой: Минздрав обновил карантинную карту
Источник:Минздрав
В желтой зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей находятся в красной зоне. Все остальные – в оранжевой.
В течение последних суток заболели коронавирусом более 38 тысяч человек. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали Киеве (4 229) и Одесской области (3 670).
Детали Более 38 тысяч инфицированных, 265 летальных – ситуация с COVID-19 в Украине неутешительна
В красной зоне карантина:
- Ровненская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Закарпатская,
- Хмельницкая области.
В желтой зоне осталась только Полтавская область. Все остальные регионы – оранжевые.Обратите внимание! Оранжевая зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 269 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.
Также превышен уровень госпитализаций — в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.
В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.