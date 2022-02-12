Статистика распространения COVID – 19

В больницы госпитализировали 3 753 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 265 человек. При этом выздоровели – 19 943 пациента.

Внимание Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав

Темпы тестирований

За сутки 11 февраля лаборатории провели 139 475 тестов на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 72 764, методом ИФА – 6 138, исследований экспресс-тестами на антиген – 60 573.

​​Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:

  • Киев – 4 229;
  • Винницкая область – 720;
  • Волынская область – 1 060;
  • Днепропетровская область – 2 596;
  • Донецкая область – 1 808;
  • Житомирская область – 1 489;
  • Закарпатская область – 795;
  • Запорожская область – 1 276;
  • Ивано-Франковская область – 791;
  • Киевская область – 1 326;
  • Кировоградская область – 487;
  • Луганская область – 783;
  • Львовская область – 2 351;
  • Николаевская область – 1 013;
  • Одесская область – 3 670;
  • Полтавская область – 1 407;
  • Ровенская область – 1 145;
  • Сумская область – 1 671;
  • Тернопольская область – 813;
  • Харьковская область – 1 736;
  • Херсонская область – 1 604;
  • Хмельницкая область – 1 813;
  • Черкасская область – 1 246;
  • Черновицкая область – 789;
  • Черниговская область – 1 594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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