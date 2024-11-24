Днем синоптики обещают облачную погоду, но с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 25 ноября
В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На всей территории страны будет сухо и без осадков. Лишь ночью в Карпатском регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными.
Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В то же время на Востоке и Юге страны ветер будет северный, и местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью на территории Украины ожидаются серьезные морозы. Так, столбики термометров опустятся до -5 градусов, а местами – и до -7. В то же время на Западе ночные морозы не прогнозируются – там температура будет около 0 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться около +2...+3 градусов. Несколько теплее будет на Западе и Юге – до +7.
Температура в крупных городах
- Киев 0...+2;
- Ужгород +4...+6;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +4...+6;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +4...+6;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +3...+5;
- Житомир 0...+2;
- Винница +1...+3;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3....+5;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы 0...+2;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +2...+4;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...+2;
- Харьков 0...+2.
Погода в Украине 25 ноября / Карта Укргидрометцентра