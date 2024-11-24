Днем синоптики обещают облачную погоду, но с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На всей территории страны будет сухо и без осадков. Лишь ночью в Карпатском регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными.

Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В то же время на Востоке и Юге страны ветер будет северный, и местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью на территории Украины ожидаются серьезные морозы. Так, столбики термометров опустятся до -5 градусов, а местами – и до -7. В то же время на Западе ночные морозы не прогнозируются – там температура будет около 0 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться около +2...+3 градусов. Несколько теплее будет на Западе и Юге – до +7.

Температура в крупных городах

Киев 0...+2;

Ужгород +4...+6;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +4...+6;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +4...+6;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +5...+7;

Ровно +3...+5;

Житомир 0...+2;

Винница +1...+3;

Одесса +4...+6;

Николаев +3...+5;

Херсон +3....+5;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы 0...+2;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава -1...+1;

Днепр +1...+3;

Запорожье +2...+4;

Донецк 0...+2;

Луганск 0...+2;

Харьков 0...+2.



Погода в Украине 25 ноября / Карта Укргидрометцентра