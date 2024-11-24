Вдень синоптики обіцяють хмарну погоду, але з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 листопада

У понеділок, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На всій території країни буде сухо й без опадів. Лише вночі у Карпатському регіоні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути вкрай обачними.

Вітер синоптики прогнозують південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас на Сході та Півдні країни вітер буде північний, й місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі на території України очікуються серйозні морози. Так, стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а місцями – й до -7. Водночас на Заході нічні морози не прогнозуються – там температура буде близько 0 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься близько +2...+3 градусів. Дещо тепліше буде на Заході й Півдні – до +7.

Температура у великих містах

  • Київ 0...+2;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львів +5...+7;
  • Івано-Франківськ +4...+6;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +4...+6;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк +5...+7;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир 0...+2;
  • Вінниця +1...+3;
  • Одеса +4...+6;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький 0...+2;
  • Черкаси 0...+2;
  • Чернігів -1...+1;
  • Суми -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Дніпро +1...+3;
  • Запоріжжя +2...+4;
  • Донецьк 0...+2;
  • Луганськ 0...+2;
  • Харків 0...+2.

Погода 25 листопада
Погода в Україні 25 листопада / Карта Укргідрометцентру