Вдень синоптики обіцяють хмарну погоду, але з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 25 листопада
У понеділок, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На всій території країни буде сухо й без опадів. Лише вночі у Карпатському регіоні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.
У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути вкрай обачними.
Вітер синоптики прогнозують південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас на Сході та Півдні країни вітер буде північний, й місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Уночі на території України очікуються серйозні морози. Так, стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а місцями – й до -7. Водночас на Заході нічні морози не прогнозуються – там температура буде близько 0 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься близько +2...+3 градусів. Дещо тепліше буде на Заході й Півдні – до +7.
Температура у великих містах
- Київ 0...+2;
- Ужгород +4...+6;
- Львів +5...+7;
- Івано-Франківськ +4...+6;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +4...+6;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +3...+5;
- Житомир 0...+2;
- Вінниця +1...+3;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький 0...+2;
- Черкаси 0...+2;
- Чернігів -1...+1;
- Суми -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Дніпро +1...+3;
- Запоріжжя +2...+4;
- Донецьк 0...+2;
- Луганськ 0...+2;
- Харків 0...+2.
Погода в Україні 25 листопада / Карта Укргідрометцентру