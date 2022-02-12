Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 3 753 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 265 людей. Натомість видужали – 19 943 пацієнти.
Увага Понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих це діти, – МОЗ
Темпи тестувань
За добу 11 лютого лабораторії провели 139 475 тестів на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 72 764, методом ІФА – 6 138, досліджень експрес-тестами на антиген – 60 573.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:
- Київ – 4 229;
- Вінницька область – 720;
- Волинська область – 1 060;
- Дніпропетровська область – 2 596;
- Донецька область – 1 808;
- Житомирська область – 1 489;
- Закарпатська область – 795;
- Запорізька область – 1 276;
- Івано-Франківська область – 791;
- Київська область – 1 326;
- Кіровоградська область – 487;
- Луганська область – 783;
- Львівська область – 2 351;
- Миколаївська область – 1 013;
- Одеська область – 3 670;
- Полтавська область – 1 407;
- Рівненська область – 1 145;
- Сумська область – 1 671;
- Тернопільська область – 813;
- Харківська область – 1 736;
- Херсонська область – 1 604;
- Хмельницька область – 1 813;
- Черкаська область – 1 246;
- Чернівецька область – 789;
- Чернігівська область – 1 594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу