Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 3 753 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 265 людей. Натомість видужали – 19 943 пацієнти.

Увага Понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих це діти, – МОЗ

Темпи тестувань

За добу 11 лютого лабораторії провели 139 475 тестів на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 72 764, методом ІФА – 6 138, досліджень експрес-тестами на антиген – 60 573.

​​Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 4 229;

Вінницька область – 720;

Волинська область – 1 060;

Дніпропетровська область – 2 596;

Донецька область – 1 808;

Житомирська область – 1 489;

Закарпатська область – 795;

Запорізька область – 1 276;

Івано-Франківська область – 791;

Київська область – 1 326;

Кіровоградська область – 487;

Луганська область – 783;

Львівська область – 2 351;

Миколаївська область – 1 013;

Одеська область – 3 670;

Полтавська область – 1 407;

Рівненська область – 1 145;

Сумська область – 1 671;

Тернопільська область – 813;

Харківська область – 1 736;

Херсонська область – 1 604;

Хмельницька область – 1 813;

Черкаська область – 1 246;

Чернівецька область – 789;

Чернігівська область – 1 594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 4 501 182 випадки захворювання. Станом на 12 лютого відомо про 3 770 769 випадки одужання. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 668 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу