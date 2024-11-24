24 Канал пишет со ссылкой на интервью Андрея Мельника "Радио Свобода", что сейчас все стороны затихли, ожидая действий США.

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Что говорит Мельник о войне

Посол Украины в Бразилии заявил, что Дональд Трамп определил тему войны в Украине как такую, которой будет заниматься. В частности, он заявил, что завершит войну в течение 24 часов, и эти слова надо воспринимать серьезно.

Андрей Мельник заявил, что сейчас никто не знает, что будет завтра или послезавтра.

Поэтому, думаю, наши все усилия – дипломатические, политические, общественные, какие угодно из Украины, должны быть сосредоточены полностью именно на этих восьми критических неделях до инаугурации президента Дональда Трампа. То есть у нас есть очень мало времени – фактически 20 января инаугурация, уже меньше двух месяцев остается,

– объяснил посол.

Он добавил, что все возможные имеющиеся каналы – дипломатические, политические, семейные, общественные, религиозные, какие угодно – нужны для того, чтобы наша дипломатия работала не только в Вашингтоне, но прежде всего в Мар-а-Лаго, во Флориде. То есть там, где большую часть времени проводит новоизбранный президент – для того, чтобы действительно нарушить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев, как это может быть.

Андрей Мельник объяснил, что хуже всего будет то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову.

Поверьте мне, моему ощущению: эти следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас надо решать. Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет решение принято, и тогда нам будет сложнее,

– заверил посол.

Кстати, посол Украины в Турции на днях заявил, что в Стамбуле в 2022 году Россия не была готова к подписанию мира.