24 Канал пише з посиланням на інтерв'ю Андрія Мельника "Радіо Свобода", що наразі всі сторони затихли, чекаючи дій США.

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Що каже Мельник про війну

Посол України у Бразилії заявив, що Дональд Трамп визначив тему війни в Україні як таку, якою опікуватиметься. Зокрема, він заявив, що завершить війну впродовж 24 годин і ці слова треба сприймати серйозно.

Андрій Мельник заявив, що зараз ніхто не знає, що буде завтра чи післязавтра.

Тому гадаю, наші всі зусилля – дипломатичні, політичні, суспільні, які завгодно з України, мають бути зосереджені стовідсотково саме на цих восьми критичних тижнях до інавгурації президента Дональда Трампа. Тобто в нас є дуже мало часу – фактично 20 січня інавгурація, уже менше як два місяці залишається,

– пояснив посол.

Він додав, що всі можливі канали, які є – дипломатичні, політичні, сімейні, суспільні, релігійні, які завгодно – потрібні для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, але насамперед в Мар-а-Лаго, у Флориді. Тобто там, де більшу частину часу проводить новообраний президент – для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, пропрацювати там декілька сценаріїв, як це може бути.

Андрій Мельник пояснив, що найгірше буде те, що справді якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову.

Повірте мені, моєму відчуттю: ці наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними та складними в історії України після 1991 року. Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурація, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене, і тоді нам буде складніше,

– запевнив посол.

До речі, посол України в Туреччині днями заявив, що у Стамбулі у 2022 році Росія не була готова до підписання миру.