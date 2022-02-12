5 областей в червоній зоні, одна – в жовтій: МОЗ оновило карантинну карту

У жовтій зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в червоній зоні. Усі інші – в помаранчевій.

Впродовж останньої доби захворіли на коронавірус понад 38 тисяч людей. Найбільше випадків інфікування зареєстрували Києві (4 229) та Одеській області (3 670).

Деталі Понад 38 тисяч інфікованих, 265 летальних – ситуація з COVID-19 в Україні невтішна

У червоній зоні карантину:

Рівненська, Івано-Франківська, Луганська, Закарпатська, Хмельницька області.

У жовтій зоні залишилась тільки Полтавська область. Всі інші регіони – помаранчеві.

Показники захворюваності

Помаранчева зона не передбачає додаткових обмежень, але попереджає про наближення до червоної зони.

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 269 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 4 501 182 випадки захворювання. Станом на 12 лютого відомо про 3 770 769 випадки одужання. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 668 мешканців країни.