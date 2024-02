Россия ударила по Селидово, в Крыму затонул десантный корабль: хронология 721 дня войны

В Украине продолжаются 721 сутки полномасштабного вторжения России. Враг продолжает наступление на Востоке и Юге страны. Силы обороны сдерживают россиян и наносят противнику потери.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 14 февраля – рассказывает 24 Канал.

