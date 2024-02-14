Россия ударила по Селидово, в Крыму затонул десантный корабль: хронология 721 дня войны
В Украине продолжаются 721 сутки полномасштабного вторжения России. Враг продолжает наступление на Востоке и Юге страны. Силы обороны сдерживают россиян и наносят противнику потери.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 14 февраля – рассказывает 24 Канал.
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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе в среду попытались смягчить беспокойство общественности после того, как председатель комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим "иностранным военным потенциалом". Источники издания отмечают, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос. Стоит отметить, что речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников. Гуменюк отметила, что пока враг не прекращает дроновые атаки на юге страны, проводя их почти ежедневно. Наблюдали мы также активность грузовой авиации, которая снова выполняла рейсы по маршруту Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для изготовления их на территории России, Как отметила пресс-секретарь, сам факт такой активности предшествует более массированным российским атакам. Гуменюк отметила, что россияне продолжают накопление определенного ресурса. Для подготовки массированной атаки им нужно не менее 10 суток. Однако на продолжительность этого интервала влияет и украинская активность, в частности удары по вражеским аэродромам и местам дислокаций личного состава и техники. По словам Буданова, экипаж вражеского корабля составляет 90 человек. Однако пока неизвестно сколько из них удалось спасти. Буданов отметил, что точную цифру смогут назвать позже. Глава ГУР МО отметил, что корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. По его словам, сам корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами. По словам Пескова, так называемая "операция", которая была начата против нашего государства в 2022 году, якобы может длиться дольше, чем планировалось. Однако главные задачи якобы будут выполнены. Специальная военная операция будет продолжена до того момента, пока все поставленные задачи будут достигнуты, Он также отметил, что "вмешательство Запада в конфликт" может затянуть этот процесс, но не изменить его ход. Глава НАТО сказал, что обнаружение фрагментов беспилотника в Молдове в очередной раз демонстрирует, что война в Украине опасна. Это является прямым результатом военной агрессии, которую президент Путин начал против Молдовы и Украины. Это также демонстрирует безрассудное поведение России, которая нападает на другую страну, что также имеет последствия для соседей, таких как Молдова, На 19-м "Рамштайн" союзники обсудили тему ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство. Артиллерийские системы и снаряды – на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты, Также министр обороны заявил, что Украина движется по графику в рамках всех договоренностей с партнерами по получения истребителей F-16. Также глава Минобороны Украины отметил, что "усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство". Еще Умеров заявил, что 20 стран официально присоединились к Коалиции по разминированию. Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения. Это постановление инициировало Минобороны. Оно будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) по привлечению, получения, передачи и учета предоставления международной военной помощи (МВД). Количество раненых в Херсоне в результате российских обстрелов в настоящее время составляет 5 человек. Теперь среди пострадавших есть 2 женщины. Одна из пострадавших после полученной медицинской помощи отказалась от госпитализации. Еще одна травмированная женщина дальше будет проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко. Специализированная экопрокуратура и СБУ установили 5 российских военнослужащих, которые отдавали приказы обстреливать Харьковский физико-технический институт, где размещена ядерная установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По его словам, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии, за которые он не понес ответственности. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что россияне во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске похищают людей прямо посреди улиц, а потом вносят их в "перечень экстремистов и террористов". В российском плену находятся мужчины и женщины разного возраста и рода занятий. Захватчики незаконно удерживают людей месяцами и годами. По словам Федорова, местонахождение десятков людей с ВОТ, похищенных еще в начале российской оккупации, неизвестно. В течение суток состоялось 64 боевых столкновения. Россия нанесла 4 ракетных удара и 91 авиационный, а также осуществила с РСЗО 83 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры. Наши защитники отбили по 1 атаке врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак противника, на Запорожском – 2. На Марьинском направлении оккупанты более 20 раз пытались улучшить тактическое положение при поддержке авиации. На Херсонском направлении россияне 7 раз пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, но потерпели неудачу. На других направлениях захватчики не наступали. В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 ЗРК противника. Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства РЭБ врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Россияне из РСЗО убили 5 и ранили 3 человек в Краматорском и Волновахском районах. Около 14:20 оккупанты ударили по Николаевке. Предварительно, захватчики применили "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами. В этот момент местные жительницы в возрасте 62 и 74 лет и мужчина находились на улице. Все трое погибли в результате атаки. Возле соседского дома получил минно-взрывную травму 72-летний мужчина, которого госпитализировали. В 15:40 Россия атаковала село Богатирь Волновахского района, предварительно применив "Смерч". В результате погибли пенсионер и 26-летний водитель автомобиля, который привез продукты в магазин. Ранения получили 38-летняя продавщица и 30-летний мужчина. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. В Донецкой области приостановили поисковую операцию на месте российского авиаудара по поселку Нью-Йорк. В результате этой атаки, произошедшей 12 февраля, частично разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Предварительно, под завалами могут находиться два человека. Всего там проживали 6 человек, 4 из которых находились в подвальном помещении и не пострадали на момент атаки. В течение 3 дней специалисты проводили аварийно-спасательные и поисковые работы, но их каждый раз приходилось приостанавливать из-за прицельных вражеских обстрелов и угрозы для жизни. Операцию возобновят при условии улучшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает МВД Украины. Первое судно с украинской пшеницей в 2024 году вышло из портов Одессы в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). 25 000 тонн зерна отправили в Нигерию. В общем в рамках этой программы уже отправлено 7 судов с более 195 000 тонн в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию. Об этом сообщили Силы обороны Юга. В течение дня россияне дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район. Также оккупанты направили 7 дронов на Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики били по Никополю, а также по Марганецкой и Покровской сельских общинах. В результате 33-летний мужчина получил серьезные ранения. Также россияне повредили 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, энергетическое оборудование, газопровод, социальное учреждение и пятиэтажку. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Россия умышленно бьет по мирным жителям Донецкой области. В результате российских обстрелов в Авдеевке погибли две пожилые женщины, а в Богатире Великоновоселковской громады – двое мужчин. Еще 2 человека в Богатире получили ранения. Кроме того, в этом селе повреждены 7 частных домов, аптека и магазин. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и призвал гражданское население эвакуироваться из области. Россияне в очередной раз за день били по Херсону. В настоящее время известно о 3 пострадавших. Среди них – 14-летний ребенок. Ее госпитализировали со взрывной травмой в крайне тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится на операционном столе, а врачи борются за ее жизнь. Также в медучреждение со взрывной травмой привезли 84-летнего херсонца. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь. Еще под вражеский удар попал 19-летний парень, у него ранена нога в результате обстрела. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Министр обороны США Ллойд Остин официально открыл заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Перед участниками встречи он выступил онлайн. Это уже 19-е заседание в формате "Рамштайн". Украина борется с путинским вторжением с невероятным мужеством и феноменальным мастерством, а страны по доброй воле по всему миру объединились в защиту Украины. Страны этой контактной группы, почти два года спустя, все еще объединены общей целью, По его словам, партнеры обсудят краткосрочные потребности Украины, в частности артиллерийские снаряды, системы ПВО и ракеты к ним. Корректировщик ФСБ, который хотел обесточить 5 украинских областей, получил 15 лет. Об этом сообщает СБУ. Он наводил российские ракеты на ключевые энергообъекты Украины. В зоне его особого внимания были основные электроподстанции на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Также он собирал сведения о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Российские оккупанты простреливают эвакуационную дорогу из Авдеевки. Однако несмотря на это эвакуация продолжается. Из города каждый день выезжают самостоятельно по 3 – 4 человека. Сейчас в Авдеевке находятся 926 человек. У города есть запасы гуманитарной помощи, воды и медикаментов, однако обстановка там очень сложная. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В Украину приехали госсекретари Министерства экономики Йохен Фласбарт и МИД Германии Томас Баггер. Они прибыли утром в Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами сотрудничество по восстановлению и вступлению в ЕС. Альянс не видит никакой реальной угрозы военного нападения на любого союзника по НАТО. Но существует постоянный риск различных гибридных атак, кибернетических и других видов гибридных действий против союзников по НАТО со стороны России. Союзники активно отслеживают ситуацию вдоль границы с Россией, чтобы вовремя реагировать на любые вызовы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Россияне обстреляли Николаевку около 14:00. В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате погибли две женщины в возрасте 62 и 74 лет. Еще один человек получил ранения. Окончательные последствия обстрела устанавливаются. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Представитель ГУР МО Андрей Юсов констатировал, что спецоперация по уничтожению "Цезаря Куникова" прошла успешно, как и планировалось. По его словам, корабль был уничтожен вместе с грузом. Там был БК. Украине понадобится 9 миллиардов долларов, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор в течение 10 лет. Два года полномасштабной войны с Россией уже стоили нашей стране более 19,6 миллиарда долларов в виде доходов от туризма. Об этом заявила директор отдела культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Криста Пиккат. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны. Она позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов. Сейчас продолжается изъятие первичных документов складского учета воинских частей для установления объемов поставок. Речь также идет о получателях услуги. В Донецкой области погиб военный Сергей Духновский из Южного Одесской области. Он был стрелком и оператором стрелкового отделения стрелкового батальона. Прощание с украинским защитником состоится 15 февраля. Также 15 февраля в общине объявили Днем траура. Об этом сообщил Южненский городской совет. "Свобода России" заявила о намерении отвечать на каждый обстрел Харькова ударом по военным объектам в Белгороде. Как отмечают представители движения, они намерены использовать трофейную технику, захваченную у российской армии. По словам бойцов, уже совсем скоро наступит конец режима Кремля. Легион "Свобода России" отмечает, что их атаки направлены исключительно на военные цели, однако признает, что эти объекты часто расположены среди гражданских зданий. Бойцы призывают своих сторонников избегать военной инфраструктуры и по возможности покинуть Белгородскую область. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна присоединилась к коалиции беспилотников. В ее рамках это государство будет поставлять Украине передовые беспилотные технологии и укреплять ее наступательный потенциал. При этом для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, выделенных на 2024 год. Министерство обороны Великобритании сообщило, что для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс. Это является проблемой для украинской противовоздушной обороны. Британские разведчики предположили, что Россия адаптировала наземную систему береговой обороны К-300. Если использование "Циркона" подтвердится, это станет серьезной проблемой из-за его скорости и маневренности. В то же время в США не подтверждают использование "Циркона" Россией. За минувшие сутки оккупанты потеряли на левобережье Украины 72 солдата, 11 орудий, 5 единиц автомобильной техники, 4 миномета, 1 артиллерийскую систему, 1 комплекс РЭБ. Также уничтожено 3 полевых пункта боеприпасов и наблюдательный пункт россиян. Об этом сообщили Силы обороны Юга. В ГУР МО поделились свежими перехватами разговоров оккупантов. В них они обсуждают, что от российского БДК "Цезарь Куников" после атаки осталось лишь "маслянистое пятно". Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляли вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора. Энергетики восстановили еще один энергоблок, поврежденный прошлой зимой во время российских массированных обстрелов. Его удалось отремонтировать в разгар отопительного сезона. Это уже десятый энергоблок теплоэлектростанций, который был восстановлен после вражеских атак. Обновленные мощности позволят добавить более 200 мегаватт генерации. Об этом сообщает ДТЭК. В ГУР МО сообщили, что большинство членов экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибли. "Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", – сказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя, но пока не могут реализовать ее из-за современных возможностей Украины. Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", по всей Украине объявлена воздушная тревога. "Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области", – сообщили ВС. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук иронично прокомментировал уничтожение вражеского корабля, процитировав Путина. "Как говорил президент России в свое время, "она утонула". Вот, в принципе, можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту, лишнему в Черном море", – сказал Плетенчук. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Он отметил, что это связано с ходом войны России против Украины, поэтому комментарии по этому поводу должны предоставить в Минобороны. В Сумской ГВА заявили, что информация о возможном наступлении российских оккупантов на Севере Украины является фейком. "Реальной угрозы нет, а наши ВСУ сильные и готовы давать отпор. Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО по наступлению на севере и оккупации Сум", – говорится в сообщении. Мэр Киева Кличко сообщил, что количество жертв атаки на столицу 7 февраля возросло до 5. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе. Она находилась в крайне тяжелом состоянии: врачи неделю боролись за ее жизнь. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. По словам Сырского, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. В ГУР рассказали, что очередной российский корабль потопили с помощью дронов Magura. К слову, предыдущее судно, а именно "Ивановец", тоже атаковали этими БпЛА. Разведчики сообщили, что успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. В ГУР отметили, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Уничтожение корабля: видео Во временно оккупированном Крыму 14 февраля уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Поразить судно Черноморского флота удалось вблизи Алупки. Это подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что спецоперацию проводили совместно с Главным управлением разведки. За сутки состоялось 71 боевое столкновение. Враг нанес три ракетных и 159 авиационных ударов, 162 ударов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Под артиллерийский обстрел попали более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Во время следующего заседания контактной группы в формате "Рамштайн" будет доклад коалиции о передаче F-16 нашим военным. Оно состоится уже сегодня, 14 февраля. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. У берегов оккупированного Крыма были слышны взрывы и виден дым со стороны моря. Очевидцы сообщают, что причиной взрывов стал пожар на одном из российских кораблей. В результате обстрела Селидово погибли три человека, количество раненых возросло до 12. Пресс-служба Селидовской городской военной администрации сообщила, что среди раненых четыре ребенка. Погибли 3 гражданских лица, одно из них ребенок. Российская армия вечером 13 февраля цинично обстреляла Селидово Донецкой области. В результате удара в городе есть пострадавшие. Повторно россияне обстреляли населенный пункт около 1:00 ночи. Во время первого удара российские захватчики попали в жилой дом – 5-этажку, в результате чего 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью. На месте работают спасательные службы. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался выносить законопроект о помощи Украине на голосование. Журналисты The New York Times рассказали, что за несколько часов до того, как Сенат одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню голосованием 70 против 29, спикер Палаты представителей Майк Джонсон предположил, что он не вынесет на голосование этот пакет. Кабмин назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации. Ранее он занимал должность руководителя Луганской ОВД. Путин посылал сигналы Вашингтону о "готовности рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине". Reuters со ссылкой на источники пишет, что американские партнеры отклонили это предложение после встречи с посредниками. В немецком Меттмане неизвестный мужчина напал на 15-летнего украинца. Подросток получил травмы головы, однако угрозы его жизни нет. Нападающий употреблял ксенофобские выражения перед тем, как ударить 15-летнего подростка. Это уже второе нападение на украинских подростков в Германии за последние два дня. Предварительно Трамп заявил, что может поощрить Россию напасть на союзников по НАТО: мол, платить должны все. Речь идет о странах, которые, по мнению Трампа, не выполняют своих обязательств перед Альянсом и платят меньшие взносы в оборону. Действующий президент США Джо Байден обвинил Трампа в том, что тот поклонился Путину. "Ни один другой президент в нашей истории не преклонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько я могу: я никогда этого не сделаю. Ради Бога, это глупо. Это позорно. Это опасно. Это не по-американски", – сказал Байден.
"Угроза национальной безопасности США" касается того, что Россия хочет вывести ядерное оружие в космос
Гуменюк рассказала, когда ждать новую массированную атаку России
– сообщила Наталья Гуменюк.
"Цезарь Куников" на переходе в Севастополь уничтожили 5 дронов Magura, - Буданов
У Путина прогнозируют длительную войну
– заявил Песков.
В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда": реакция НАТО
– отметил Столтенберг.
О чем договорились для Украины на "Рамштайн - 19"
– написал Умеров.
Правительство приняло постановление о международной военной помощи
Возросло количество раненых в Херсоне
Украина объявила подозрения в экоциде офицерам из России, которые приказали бить по ядерному объекту
Прокуратура уточнила детали российской атаки в Донецкой области
Grain From Ukraine работает
Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами
Россия убила в Донецкой области еще 4 гражданских
Россия снова терроризировала Херсон
В Брюсселе начался 19-й "Рамштайн"
– сказал глава Пентагона.
Россияне простреливают эвакуационную дорогу из Авдеевки
НАТО не видит для себя никакой военной угрозы со стороны России
Россияне убили людей в Николаевке
"Цезаря Куникова" уничтожили вместе с БК
НАБУ подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны
"Свобода России" пообещала бить по Белгороду
Нидерланды присоединились к коалиции беспилотников
Разведка Британии предупредила о проблемах для украинской ПВО
Россияне подтвердили потерю "Цезаря Куникова"
Энергетики восстановили еще один энергоблок
Экипаж "Цезаря Куникова" погиб
Россия использует советскую теорию глубокого боя
В Украине объявили воздушную тревогу
В ВМС отреагировали на уничтожение корабля "Цезарь Куников"
В России отказались комментировать потопление корабля
Информация о наступлении на Сумы – фейк
Возросло количество жертв атаки на Киев 7 февраля
Оперативная обстановка чрезвычайно сложная, - Сырский
Корабль потопили с помощью дронов Magura
ВСУ подтвердили уничтожение "Цезаря Куникова"
Главное из сводки Генштаба
Во время "Рамштайна" заслушают доклад по F-16 Украине
Генштаб обновил статистику потерь россиян
В Крыму прогремели взрывы: мог затонуть десантный корабль
В Селидово погибли три человека, ранены – 12
Враг ночью дважды ударил по Селидово
Спикер Джонсон не будет выносить на голосование пакет помощи для Украины
Гайдай получил новую должность
США отклонили предложение Путина заморозить войну в Украине
В Германии снова напали на украинского подростка
Байден раскритиковал Трампа
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе в среду попытались смягчить беспокойство общественности после того, как председатель комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим "иностранным военным потенциалом".
Источники издания отмечают, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос.
Стоит отметить, что речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников.
Гуменюк отметила, что пока враг не прекращает дроновые атаки на юге страны, проводя их почти ежедневно.
Наблюдали мы также активность грузовой авиации, которая снова выполняла рейсы по маршруту Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для изготовления их на территории России,
Как отметила пресс-секретарь, сам факт такой активности предшествует более массированным российским атакам.
Гуменюк отметила, что россияне продолжают накопление определенного ресурса. Для подготовки массированной атаки им нужно не менее 10 суток. Однако на продолжительность этого интервала влияет и украинская активность, в частности удары по вражеским аэродромам и местам дислокаций личного состава и техники.
По словам Буданова, экипаж вражеского корабля составляет 90 человек.
Однако пока неизвестно сколько из них удалось спасти. Буданов отметил, что точную цифру смогут назвать позже.
Глава ГУР МО отметил, что корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. По его словам, сам корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами.
По словам Пескова, так называемая "операция", которая была начата против нашего государства в 2022 году, якобы может длиться дольше, чем планировалось. Однако главные задачи якобы будут выполнены.
Специальная военная операция будет продолжена до того момента, пока все поставленные задачи будут достигнуты,
Он также отметил, что "вмешательство Запада в конфликт" может затянуть этот процесс, но не изменить его ход.
Глава НАТО сказал, что обнаружение фрагментов беспилотника в Молдове в очередной раз демонстрирует, что война в Украине опасна.
Это является прямым результатом военной агрессии, которую президент Путин начал против Молдовы и Украины. Это также демонстрирует безрассудное поведение России, которая нападает на другую страну, что также имеет последствия для соседей, таких как Молдова,
На 19-м "Рамштайн" союзники обсудили тему ПВО.
Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство. Артиллерийские системы и снаряды – на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты,
Также министр обороны заявил, что Украина движется по графику в рамках всех договоренностей с партнерами по получения истребителей F-16.
Также глава Минобороны Украины отметил, что "усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство".
Еще Умеров заявил, что 20 стран официально присоединились к Коалиции по разминированию.
Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения. Это постановление инициировало Минобороны. Оно будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) по привлечению, получения, передачи и учета предоставления международной военной помощи (МВД).
Количество раненых в Херсоне в результате российских обстрелов в настоящее время составляет 5 человек. Теперь среди пострадавших есть 2 женщины. Одна из пострадавших после полученной медицинской помощи отказалась от госпитализации. Еще одна травмированная женщина дальше будет проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Специализированная экопрокуратура и СБУ установили 5 российских военнослужащих, которые отдавали приказы обстреливать Харьковский физико-технический институт, где размещена ядерная установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По его словам, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии, за которые он не понес ответственности.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что россияне во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске похищают людей прямо посреди улиц, а потом вносят их в "перечень экстремистов и террористов". В российском плену находятся мужчины и женщины разного возраста и рода занятий. Захватчики незаконно удерживают людей месяцами и годами. По словам Федорова, местонахождение десятков людей с ВОТ, похищенных еще в начале российской оккупации, неизвестно.
В течение суток состоялось 64 боевых столкновения. Россия нанесла 4 ракетных удара и 91 авиационный, а также осуществила с РСЗО 83 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.
Наши защитники отбили по 1 атаке врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак противника, на Запорожском – 2. На Марьинском направлении оккупанты более 20 раз пытались улучшить тактическое положение при поддержке авиации. На Херсонском направлении россияне 7 раз пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, но потерпели неудачу. На других направлениях захватчики не наступали.
В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 ЗРК противника. Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и 3 средства РЭБ врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Россияне из РСЗО убили 5 и ранили 3 человек в Краматорском и Волновахском районах. Около 14:20 оккупанты ударили по Николаевке. Предварительно, захватчики применили "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами. В этот момент местные жительницы в возрасте 62 и 74 лет и мужчина находились на улице. Все трое погибли в результате атаки. Возле соседского дома получил минно-взрывную травму 72-летний мужчина, которого госпитализировали.
В 15:40 Россия атаковала село Богатирь Волновахского района, предварительно применив "Смерч". В результате погибли пенсионер и 26-летний водитель автомобиля, который привез продукты в магазин. Ранения получили 38-летняя продавщица и 30-летний мужчина. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В Донецкой области приостановили поисковую операцию на месте российского авиаудара по поселку Нью-Йорк. В результате этой атаки, произошедшей 12 февраля, частично разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Предварительно, под завалами могут находиться два человека.
Всего там проживали 6 человек, 4 из которых находились в подвальном помещении и не пострадали на момент атаки. В течение 3 дней специалисты проводили аварийно-спасательные и поисковые работы, но их каждый раз приходилось приостанавливать из-за прицельных вражеских обстрелов и угрозы для жизни. Операцию возобновят при условии улучшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает МВД Украины.
Первое судно с украинской пшеницей в 2024 году вышло из портов Одессы в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). 25 000 тонн зерна отправили в Нигерию. В общем в рамках этой программы уже отправлено 7 судов с более 195 000 тонн в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию. Об этом сообщили Силы обороны Юга.
В течение дня россияне дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район. Также оккупанты направили 7 дронов на Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики били по Никополю, а также по Марганецкой и Покровской сельских общинах.
В результате 33-летний мужчина получил серьезные ранения. Также россияне повредили 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, энергетическое оборудование, газопровод, социальное учреждение и пятиэтажку. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Россия умышленно бьет по мирным жителям Донецкой области. В результате российских обстрелов в Авдеевке погибли две пожилые женщины, а в Богатире Великоновоселковской громады – двое мужчин. Еще 2 человека в Богатире получили ранения. Кроме того, в этом селе повреждены 7 частных домов, аптека и магазин. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и призвал гражданское население эвакуироваться из области.
Россияне в очередной раз за день били по Херсону. В настоящее время известно о 3 пострадавших. Среди них – 14-летний ребенок. Ее госпитализировали со взрывной травмой в крайне тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится на операционном столе, а врачи борются за ее жизнь.
Также в медучреждение со взрывной травмой привезли 84-летнего херсонца. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь. Еще под вражеский удар попал 19-летний парень, у него ранена нога в результате обстрела. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Министр обороны США Ллойд Остин официально открыл заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Перед участниками встречи он выступил онлайн. Это уже 19-е заседание в формате "Рамштайн".
Украина борется с путинским вторжением с невероятным мужеством и феноменальным мастерством, а страны по доброй воле по всему миру объединились в защиту Украины. Страны этой контактной группы, почти два года спустя, все еще объединены общей целью,
По его словам, партнеры обсудят краткосрочные потребности Украины, в частности артиллерийские снаряды, системы ПВО и ракеты к ним.
Корректировщик ФСБ, который хотел обесточить 5 украинских областей, получил 15 лет. Об этом сообщает СБУ. Он наводил российские ракеты на ключевые энергообъекты Украины.
В зоне его особого внимания были основные электроподстанции на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Также он собирал сведения о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Российские оккупанты простреливают эвакуационную дорогу из Авдеевки. Однако несмотря на это эвакуация продолжается. Из города каждый день выезжают самостоятельно по 3 – 4 человека. Сейчас в Авдеевке находятся 926 человек. У города есть запасы гуманитарной помощи, воды и медикаментов, однако обстановка там очень сложная. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В Украину приехали госсекретари Министерства экономики Йохен Фласбарт и МИД Германии Томас Баггер. Они прибыли утром в Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами сотрудничество по восстановлению и вступлению в ЕС.
Альянс не видит никакой реальной угрозы военного нападения на любого союзника по НАТО. Но существует постоянный риск различных гибридных атак, кибернетических и других видов гибридных действий против союзников по НАТО со стороны России. Союзники активно отслеживают ситуацию вдоль границы с Россией, чтобы вовремя реагировать на любые вызовы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Россияне обстреляли Николаевку около 14:00. В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате погибли две женщины в возрасте 62 и 74 лет. Еще один человек получил ранения. Окончательные последствия обстрела устанавливаются. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов констатировал, что спецоперация по уничтожению "Цезаря Куникова" прошла успешно, как и планировалось. По его словам, корабль был уничтожен вместе с грузом. Там был БК.
Украине понадобится 9 миллиардов долларов, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор в течение 10 лет. Два года полномасштабной войны с Россией уже стоили нашей стране более 19,6 миллиарда долларов в виде доходов от туризма. Об этом заявила директор отдела культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Криста Пиккат.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны. Она позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.
Сейчас продолжается изъятие первичных документов складского учета воинских частей для установления объемов поставок. Речь также идет о получателях услуги.
В Донецкой области погиб военный Сергей Духновский из Южного Одесской области. Он был стрелком и оператором стрелкового отделения стрелкового батальона. Прощание с украинским защитником состоится 15 февраля. Также 15 февраля в общине объявили Днем траура. Об этом сообщил Южненский городской совет.
"Свобода России" заявила о намерении отвечать на каждый обстрел Харькова ударом по военным объектам в Белгороде. Как отмечают представители движения, они намерены использовать трофейную технику, захваченную у российской армии. По словам бойцов, уже совсем скоро наступит конец режима Кремля.
Легион "Свобода России" отмечает, что их атаки направлены исключительно на военные цели, однако признает, что эти объекты часто расположены среди гражданских зданий. Бойцы призывают своих сторонников избегать военной инфраструктуры и по возможности покинуть Белгородскую область.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна присоединилась к коалиции беспилотников. В ее рамках это государство будет поставлять Украине передовые беспилотные технологии и укреплять ее наступательный потенциал. При этом для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, выделенных на 2024 год.
Министерство обороны Великобритании сообщило, что для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс. Это является проблемой для украинской противовоздушной обороны.
Британские разведчики предположили, что Россия адаптировала наземную систему береговой обороны К-300. Если использование "Циркона" подтвердится, это станет серьезной проблемой из-за его скорости и маневренности. В то же время в США не подтверждают использование "Циркона" Россией.
За минувшие сутки оккупанты потеряли на левобережье Украины 72 солдата, 11 орудий, 5 единиц автомобильной техники, 4 миномета, 1 артиллерийскую систему, 1 комплекс РЭБ. Также уничтожено 3 полевых пункта боеприпасов и наблюдательный пункт россиян. Об этом сообщили Силы обороны Юга.
В ГУР МО поделились свежими перехватами разговоров оккупантов. В них они обсуждают, что от российского БДК "Цезарь Куников" после атаки осталось лишь "маслянистое пятно". Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляли вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора.
Энергетики восстановили еще один энергоблок, поврежденный прошлой зимой во время российских массированных обстрелов. Его удалось отремонтировать в разгар отопительного сезона. Это уже десятый энергоблок теплоэлектростанций, который был восстановлен после вражеских атак. Обновленные мощности позволят добавить более 200 мегаватт генерации. Об этом сообщает ДТЭК.
В ГУР МО сообщили, что большинство членов экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибли.
"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", – сказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя, но пока не могут реализовать ее из-за современных возможностей Украины.
Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", по всей Украине объявлена воздушная тревога.
"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области", – сообщили ВС.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук иронично прокомментировал уничтожение вражеского корабля, процитировав Путина.
"Как говорил президент России в свое время, "она утонула". Вот, в принципе, можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту, лишнему в Черном море", – сказал Плетенчук.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".
Он отметил, что это связано с ходом войны России против Украины, поэтому комментарии по этому поводу должны предоставить в Минобороны.
В Сумской ГВА заявили, что информация о возможном наступлении российских оккупантов на Севере Украины является фейком.
"Реальной угрозы нет, а наши ВСУ сильные и готовы давать отпор. Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО по наступлению на севере и оккупации Сум", – говорится в сообщении.
Мэр Киева Кличко сообщил, что количество жертв атаки на столицу 7 февраля возросло до 5. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе. Она находилась в крайне тяжелом состоянии: врачи неделю боролись за ее жизнь.
Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.
По словам Сырского, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе.
В ГУР рассказали, что очередной российский корабль потопили с помощью дронов Magura. К слову, предыдущее судно, а именно "Ивановец", тоже атаковали этими БпЛА.
Разведчики сообщили, что успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. В ГУР отметили, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
Уничтожение корабля: видео
Во временно оккупированном Крыму 14 февраля уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Поразить судно Черноморского флота удалось вблизи Алупки. Это подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что спецоперацию проводили совместно с Главным управлением разведки.
За сутки состоялось 71 боевое столкновение. Враг нанес три ракетных и 159 авиационных ударов, 162 ударов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Под артиллерийский обстрел попали более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Во время следующего заседания контактной группы в формате "Рамштайн" будет доклад коалиции о передаче F-16 нашим военным. Оно состоится уже сегодня, 14 февраля. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
У берегов оккупированного Крыма были слышны взрывы и виден дым со стороны моря. Очевидцы сообщают, что причиной взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.
В результате обстрела Селидово погибли три человека, количество раненых возросло до 12. Пресс-служба Селидовской городской военной администрации сообщила, что среди раненых четыре ребенка. Погибли 3 гражданских лица, одно из них ребенок.
Российская армия вечером 13 февраля цинично обстреляла Селидово Донецкой области. В результате удара в городе есть пострадавшие. Повторно россияне обстреляли населенный пункт около 1:00 ночи.
Во время первого удара российские захватчики попали в жилой дом – 5-этажку, в результате чего 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
На месте работают спасательные службы.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался выносить законопроект о помощи Украине на голосование.
Журналисты The New York Times рассказали, что за несколько часов до того, как Сенат одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню голосованием 70 против 29, спикер Палаты представителей Майк Джонсон предположил, что он не вынесет на голосование этот пакет.
Кабмин назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации. Ранее он занимал должность руководителя Луганской ОВД.
Путин посылал сигналы Вашингтону о "готовности рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине". Reuters со ссылкой на источники пишет, что американские партнеры отклонили это предложение после встречи с посредниками.
В немецком Меттмане неизвестный мужчина напал на 15-летнего украинца. Подросток получил травмы головы, однако угрозы его жизни нет. Нападающий употреблял ксенофобские выражения перед тем, как ударить 15-летнего подростка.
Это уже второе нападение на украинских подростков в Германии за последние два дня.
Предварительно Трамп заявил, что может поощрить Россию напасть на союзников по НАТО: мол, платить должны все. Речь идет о странах, которые, по мнению Трампа, не выполняют своих обязательств перед Альянсом и платят меньшие взносы в оборону.
Действующий президент США Джо Байден обвинил Трампа в том, что тот поклонился Путину.
"Ни один другой президент в нашей истории не преклонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько я могу: я никогда этого не сделаю. Ради Бога, это глупо. Это позорно. Это опасно. Это не по-американски", – сказал Байден.