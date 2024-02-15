Росія вдарила по Селидовому, у Криму затонув десантний корабель: хронологія 721 дня війни
В Україні триває 721 доба повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує наступ на Сході та Півдні країни. Сили оборони стримують росіян та завдають противнику втрат.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 14 лютого – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Цілі ЗСУ та війна економік: головне з інтерв'ю Сирського за кілька днів до призначення
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим "іноземним військовим потенціалом". Джерела видання зазначають, що розвіддані США пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю в космос. Варто наголосити, що йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників. Гуменюк зазначила, що наразі ворог не припиняє дронові атаки на півдні країни, проводячи їх майже не щодня. Спостерігали ми також активність вантажної авіації, яка знову виконувала рейси маршрутом Тегеран – Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді вже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для виготовлення їх на території Росії, Як зазначила речниця, сам факт такої активності передує більш масованим російським атакам. Гуменюк наголосила, що росіяни продовжують накопичення певного ресурсу. Для підготовки масованої атаки їм потрібно щонайменше 10 діб. Однак на довготривалість цього інтервалу впливає і українська активність, зокрема удари по ворожих летовищах і місцях дислокацій особового складу і техніки. За словами Буданова, екіпаж ворожого корабля складає 90 осіб. Однак наразі невідомо скільки з них вдалося врятувати. Буданов зазначив, що точну цифру зможуть назвати згодом. Глава ГУР МО зазначив, що корабель віз вантаж з міста Новоросійськ в місто Севастополь. За його словами, сам корабель був завантажений і на переході був знищений 5 безпілотними апаратами. За словами Пєскова, так звана "операція", яку було розпочато проти нашої держави у 2022 році, нібито може тривати довше, ніж планувалося. Однак головні завдання буцімто будуть виконані. Спеціальна воєнна операція буде продовжена до того моменту, поки всі поставлені завдання будуть досягнуті, Він також зазначив, що "втручання Заходу у конфлікт" може затягнути цей процес, але не змінити його хід. Очільник НАТО сказав, що виявлення фрагментів безпілотника в Молдові укотре демонструє, що війна в Україні є небезпечною. Це є прямим результатом військової агресії, яку президент Путін розпочав проти Молдови та України. Це також демонструє безрозсудну поведінку Росії, яка нападає на іншу країну, що також має наслідки для сусідів, таких як Молдова, На 19-му "Рамштайні" союзники обговорили тему ППО. Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди – на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати, Також міністр оборони заявив, що Україна рухається за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами щодо отримання винищувачів F-16. Також глава Міноборони України зазначив, що "посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались – Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство". Ще Умєров заявив, що 20 країн офіційно приєдналися до Коаліції з розмінування. Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України під час дії правового режиму воєнного стану. Цю постанову ініціювало Міноборони. Вона регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (за згодою) щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД). Кількість поранених у Херсоні внаслідок російських обстрілів на цей час становить 5 осіб. Тепер серед постраждалих є 2 жінки. Одна з постраждалих після отриманої медичної допомоги відмовилась від госпіталізації. Ще одна травмована жінка далі проходитиме лікування амбулаторно. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Спеціалізована екопрокуратура та СБУ встановили 5 російських військовослужбовців, які віддавали накази обстрілювати Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів. Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За його словами, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії, за які він не поніс відповідальності. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни в тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську викрадають людей просто посеред вулиць, а потім вносять їх до "переліку екстремістів та терористів". У російському полоні перебувають чоловіки та жінки різного віку та роду занять. Загарбники незаконно утримують людей місяцями та роками. За словами Федорова, місцеперебування десятків людей з ТОТ, викрадених ще на початку російської окупації, невідоме. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Росія завдала 4 ракетних ударів та 91 авіаційний, а також здійснила з РСЗВ 83 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури. Наші захисники відбили по 1 атаці ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили понад 25 атак противника, на Запорізькому – 2. На Мар’їнському напрямку окупанти понад 20 разів намагалися покращити тактичне становище за підтримки авіації. На Херсонському напрямку росіяни 7 разів намагалися вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, але зазнали невдачі. На інших напрямках загарбники не наступали. Протягом доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 ЗРК противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та 3 засоби РЕБ ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Росіяни з РСЗВ вбили 5 та поранили 3 людей у Краматорському та Волноваському районах. Близько 14:20 окупанти вдарили Миколаївці. Попередньо, загарбники застосували "Торнадо-С" з касетними бойовими елементами. У цей момент місцеві жительки віком 62 та 74 років та чоловік перебували на вулиці. Всі троє загинули внаслідок атаки. Біля сусідського будинку зазнав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік, якого ушпиталили. О 15:40 Росія атакувала село Багатир Волноваського району, попередньо застосувавши "Смерч". У результаті загинули пенсіонер та 26-річний водій автомобіля, який привіз продукти до магазину. Поранень зазнали 38-річна продавчиня та 30-річний чоловік. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. На Донеччині призупинили пошукову операцію на місці російського авіаудару по селищу Нью-Йорк. Внаслідок цієї атаки, що сталася 12 лютого, частково зруйнований під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Попередньо, під завалами можуть перебувати дві людини. Загалом там проживали 6 людей, 4 з яких перебували у підвальному приміщенні та не постраждали на момент атаки. Протягом 3 днів фахівці проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але їх щоразу доводилося призупиняти через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя. Операцію відновлять за умови покращення безпекової ситуації. Про це повідомляє МВС України. Перше судно з українською пшеницею у 2024 році вийшло з портів Одеси в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України"). 25 000 тонн збіжжя відправили до Нігерії. Загалом у рамках цієї програми вже відправлено 7 суден із понад 195 000 тонн до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Протягом дня росіяни двічі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Також окупанти скерували 7 дронів на Нікопольський район Дніпропетровської області. Загарбники били по Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській сільських громадах. У результаті 33-річний чоловік зазнав серйозних поранень. Також росіяни пошкодили 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід, соціальний заклад та п’ятиповерхівку. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Росія умисно б'є по мирних жителях Донеччини. Внаслідок російських обстрілів в Авдіївці загинули дві літні жінки, а в Багатирі Великоновосілківської громади – двоє чоловіків. Ще 2 людини у Багатирі зазнали поранень. Крім того, у цьому селі пошкоджені 7 приватних будинків, аптека та крамниця. Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін та закликав цивільне населення евакуюватися з області. Росіяни вкотре за день били по Херсону. На цей час відомо про 3 постраждалих. Серед них – 14-річна дитина. Її ушпиталили з вибуховою травмою у вкрай важкому стані. Наразі дівчинка знаходиться на операційному столі, а лікарі борються за її життя. Також до медзакладу з вибуховою травмою привезли 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Ще під ворожий удар потрапив 19-річний хлопець, у нього поранена нога внаслідок обстрілу. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед учасниками зустрічі він виступив онлайн. Це вже 19-те засідання у форматі "Рамштайн". Україна бореться з путінським вторгненням з неймовірною мужністю і феноменальною майстерністю, а країни з доброї волі по всьому світу об'єдналися на захист України. Країни цієї контактної групи, майже два роки потому, все ще об'єднані спільною метою, За його словами, партнери обговорять короткострокові потреби України, зокрема артилерійські снаряди, системи ППО та ракети до них. Корегувальник ФСБ, який хотів знеструмити 5 українських областей, отримав 15 років. Про це повідомляє СБУ. Він наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти України. У зоні його особливої уваги були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Також він збирав відомості про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Російські окупанти прострілюють евакуаційну дорогу з Авдіївки. Однак попри це евакуація триває. З міста кожного дня виїжджають самостійно по 3 – 4 людини. Зараз в Авдіївці перебувають 926 людей. У міста є запаси гуманітарної допомоги, води та медикаментів, однак обстановка там дуже складна. Про це в етері телемарафону заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. В Україну приїхали держсекретарі Міністерства економіки Йохен Фласбарт та МЗС Німеччини Томас Баґґер. Вони прибули вранці до Києва, щоб обговорити з українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС. Альянс не бачить жодної реальної загрози військового нападу на будь-якого союзника по НАТО. Але існує постійний ризик різних гібридних атак, кібернетичних та інших видів гібридних дій проти союзників по НАТО з боку Росії. Союзники активно відстежують ситуацію вздовж кордону з Росією, аби вчасно реагувати на будь-які виклики. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Росіяни обстріляли Миколаївку близько 14:00. В зоні ураження опинилася житлова забудова. У результаті загинули дві жінки віком 62 та 74 років. Ще одна людина зазнала поранень. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося. За його словами, корабель був знищений разом із вантажем. Там був БК. Україні знадобиться 9 мільярдів доларів, щоб відновити свою культуру та туристичний сектор протягом 10 років. Два роки повномасштабної війни з Росією вже коштували нашій країні понад 19,6 мільярда доларів у вигляді доходів від туризму. Про це заявила директорка відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат. Національне антикорупційне бюро України підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони. Вона дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії харчів. Наразі триває вилучення первинних документів складського обліку військових частин для встановлення обсягів постачання. Мовиться також про одержувачів послуги. На Донеччині загинув військовий Сергій Духновський з Южного Одеської області. Він був стрільцем та оператором стрілецького відділення стрілецького батальйону. Прощання з українським захисником відбудеться 15 лютого. Також 15 лютого в громаді оголосили Днем жалоби. Про це повідомила Южненська міська рада. "Свобода Росії" заявила про намір відповідати на кожен обстріл Харкова ударом по військових об'єктах у Бєлгороді. Як зазначають представники руху, вони мають намір використовувати трофейну техніку, захоплену в російської армії. За словами бійців, уже зовсім скоро настане кінець режиму Кремля. Легіон "Свобода Росії" наголошує, що їхні атаки спрямовані винятково на військові цілі, однак визнає, що ці об'єкти часто розташовані серед цивільних будівель. Бійці закликають своїх прихильників уникати військової інфраструктури та за можливості покинути Бєлгородську область. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна приєдналася до коаліції безпілотників. У її рамках ця держава постачатиме Україні передові безпілотні технології та зміцнюватиме її наступальний потенціал. При цьому для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, виділених на 2024 рік. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що для запуску гіперзвукових ракет "Циркон" Росія може використати маневрений пусковий комплекс. Це є проблемою для української протиповітряної оборони. Британські розвідники припустили, що Росія адаптувала наземну систему берегової оборони К-300. Якщо використання "Циркону" підтвердиться, це стане серйозною проблемою через його швидкість та маневреність. Водночас у США не підтверджують використання "Циркону" Росією. За минулу добу окупанти втратили на лівобережжі України 72 солдати, 11 гармат, 5 одиниць автомобільної техніки, 4 міномети, 1 артилерійську систему, 1 комплекс РЕБ. Також знищено 3 польові пункти боєприпасів та спостережний пункт росіян. Про це повідомили Сили оборони Півдня. У ГУР МО поділилися свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від російського ВДК "Цезарь Куніков" після атаки залишилося лише "маслянистое пятно". Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресорки. Енергетики відновили ще один енергоблок, пошкоджений минулої зими під час російських масованих обстрілів. Його вдалося відремонтувати у розпал опалювального сезону. Це вже десятий енергоблок теплоелектростанцій, що був відновлений після ворожих атак. Оновлені потужності дозволять додати понад 200 мегаватів генерації. Про це повідомляє ДТЕК. У ГУР МО повідомили, що більшість членів екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинули. "Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Корабель затонув та не підлягає відновленню", – сказав речник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська намагаються відновити маневр на полі бою за допомогою радянської теорії глибокого бою, але поки що не можуть реалізувати її через сучасні можливості України. Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. "Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", – повідомили ПС. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук іронічно прокоментував знищення ворожого корабля, процитувавши Путіна. "Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От, у принципі, можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту, зайвому в Чорному морі", – сказав Плетенчук. Прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Він зазначив, що це пов'язано з ходом війни Росії проти України, тому коментарі з цього приводу мають надати в Міноборони. У Сумській МВА заявили, що інформація про можливий наступ російських окупантів на Півночі України – це фейк. "Реальної загрози немає, а наші ЗСУ сильні та готові давати відсіч. Не вірте фейкам та не піддавайтеся маніпуляціям! Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум", – ідеться в повідомленні. Мер Києва Кличко повідомив, що кількість жертв атаки на столицю 7 лютого зросла до 5. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані: лікарі тиждень боролися за її життя. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках. За словами Сирського, оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають кількісну перевагу в особовому складі. У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів Magura. До речі, попереднє судно, а саме "Івановєц", теж атакували цими БпЛА. Розвідники повідомили, що успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни на лівому борті та почав тонути. Знищення корабля: відео У тимчасово окупованому Криму 14 лютого знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Уразити судно Чорноморського флоту вдалося поблизу Алупки. Це підтвердили в Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки. За добу відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав трьох ракетних і 159 авіаційних ударів, 162 ударів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Під артилерійський обстріл потрапили понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Під час наступного засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" буде доповідь коаліції про передання F-16 нашим військовим. Воно відбудеться вже сьогодні, 14 лютого. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко. Біля берегів окупованого Криму було чутно вибухи та видно дим з боку моря. Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Унаслідок обстрілу Селидового загинули троє людей, кількість поранених зросла до 12. Пресслужба Селидівської міської військової адміністрації повідомила, що серед поранених чотири дитини. Загинули 3 цивільні особи, одна з яких дитина. Російська армія ввечері 13 лютого цинічно обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок удару в місті є постраждалі. Повторно росіяни обстріляли населений пункт близько 1:00 ночі. Під час першого удару російські загарбники влучили в житловий будинок – 5-поверхівку, унаслідок чого 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані зовсім. На місці працюють рятувальні служби. Спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовився виносити законопроєкт щодо допомоги України на голосування. Журналісти The New York Times розповіли, що за кілька годин до того, як Сенат схвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню голосуванням 70 проти 29, спікер Палати представників Майк Джонсон припустив, що він не винесе на голосування цей пакет. Кабмін призначив Сергія Гайдая очільником Мукачівської районної державної адміністрації. Раніше він обіймав посаду керівника Луганської ОВА. Путін надсилав сигнали Вашингтону щодо "готовності розглянути питання про припинення вогню в Україні". Reuters із посиланням на джерела пише, що американські партнери відхилили цю пропозицію після зустрічі з посередниками. У німецькому Меттмані невідомий чоловік напав на 15-річного українця. Підліток отримав травми голови, однак загрози його життю немає. Нападник вживав ксенофобські вирази перед тим, як вдарити 15-річного підлітка. Це вже другий напад на українських підлітків у Німеччині за останні два дні. Попередньо Трамп заявив, що може заохотити Росію напасти на союзників по НАТО: мовляв, платити мають усі. Ідеться про країни, які, на думку Трампа, не виконують своїх зобов'язань перед Альянсом і сплачують менші внески в оборону. Чинний президент США Джо Байден звинуватив Трампа в тому, що той вклонився Путіну. "Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки я можу: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це нерозумно. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи", – сказав Байден.
"Загроза національній безпеці США" стосується того, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос
Гуменюк розповіла, коли чекати нову масовану атаку Росії
– повідомила Наталія Гуменюк.
"Цезар Куніков" на переході до Севастополя знищили 5 дронів Magura, – Буданов
В Путіна прогнозують тривалу війну
– заявив Пєсков.
У Молдові виявили уламки російського "Шахеда": реакція НАТО
– зазначив Столтенберг.
Про що домовилися для України на "Рамштайні – 19"
– написав Умєров.
Уряд ухвалив постанову про міжнародну військову допомогу
Зросла кількість поранених у Херсоні
Україна оголосила підозри в екоциді офіцерам з Росії, які наказали бити по ядерному об'єкту
Прокуратура уточнила деталі російської атаки на Донеччині
Grain From Ukraine працює
Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами
Росія вбила на Донеччині ще 4 цивільних
Росія знову тероризувала Херсон
У Брюсселі почався 19-й "Рамштайн"
– сказав глава Пентагону.
Росіяни прострілюють евакуаційну дорогу з Авдіївки
НАТО не бачить для себе жодної військової загрози з боку Росії
Росіяни вбили людей у Миколаївці
"Цезаря Кунікова" знищили разом з БК
НАБУ підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони
"Свобода Росії" пообіцяла бити по Бєлгороду
Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників
Розвідка Британії попередила про проблеми для української ППО
Росіяни підтвердили втрату "Цезаря Кунікова"
Енергетики відновили ще один енергоблок
Екіпаж "Цезаря Кунікова" загинув
Росія використовує радянську теорію глибокого бою
В Україні оголосили повітряну тривогу
У ВМС відреагували на знищення корабля "Цезар Куніков"
У Росії відмовилися коментувати потоплення корабля
Інформація про наступ на Суми – фейк
Зросла кількість жертв атаки на Київ 7 лютого
Оперативна обстановка надзвичайно складна, – Сирський
Корабель потопили за допомогою дронів Magura
ЗСУ підтвердили знищення "Цезаря Кунікова"
Головне зі зведення Генштабу
Під час "Рамштайну" заслухають доповідь щодо F-16 Україні
Генштаб оновив статистику втрат росіян
У Криму пролунали вибухи: міг затонути десантний корабель
У Селидовому загинули троє людей, поранено – 12
Ворог уночі двічі вдарив по Селидовому
Спікер Джонсон не виноситиме на голосування пакет допомоги для України
Гайдай отримав нову посаду
США відхилили пропозицію Путіна заморозити війну в Україні
У Німеччині знову напали на українського підлітка
Байден розкритикував Трампа
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим "іноземним військовим потенціалом".
Джерела видання зазначають, що розвіддані США пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю в космос.
Варто наголосити, що йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.
Гуменюк зазначила, що наразі ворог не припиняє дронові атаки на півдні країни, проводячи їх майже не щодня.
Спостерігали ми також активність вантажної авіації, яка знову виконувала рейси маршрутом Тегеран – Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді вже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для виготовлення їх на території Росії,
Як зазначила речниця, сам факт такої активності передує більш масованим російським атакам.
Гуменюк наголосила, що росіяни продовжують накопичення певного ресурсу. Для підготовки масованої атаки їм потрібно щонайменше 10 діб. Однак на довготривалість цього інтервалу впливає і українська активність, зокрема удари по ворожих летовищах і місцях дислокацій особового складу і техніки.
За словами Буданова, екіпаж ворожого корабля складає 90 осіб.
Однак наразі невідомо скільки з них вдалося врятувати. Буданов зазначив, що точну цифру зможуть назвати згодом.
Глава ГУР МО зазначив, що корабель віз вантаж з міста Новоросійськ в місто Севастополь. За його словами, сам корабель був завантажений і на переході був знищений 5 безпілотними апаратами.
За словами Пєскова, так звана "операція", яку було розпочато проти нашої держави у 2022 році, нібито може тривати довше, ніж планувалося. Однак головні завдання буцімто будуть виконані.
Спеціальна воєнна операція буде продовжена до того моменту, поки всі поставлені завдання будуть досягнуті,
Він також зазначив, що "втручання Заходу у конфлікт" може затягнути цей процес, але не змінити його хід.
Очільник НАТО сказав, що виявлення фрагментів безпілотника в Молдові укотре демонструє, що війна в Україні є небезпечною.
Це є прямим результатом військової агресії, яку президент Путін розпочав проти Молдови та України. Це також демонструє безрозсудну поведінку Росії, яка нападає на іншу країну, що також має наслідки для сусідів, таких як Молдова,
На 19-му "Рамштайні" союзники обговорили тему ППО.
Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди – на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати,
Також міністр оборони заявив, що Україна рухається за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами щодо отримання винищувачів F-16.
Також глава Міноборони України зазначив, що "посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались – Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство".
Ще Умєров заявив, що 20 країн офіційно приєдналися до Коаліції з розмінування.
Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України під час дії правового режиму воєнного стану. Цю постанову ініціювало Міноборони. Вона регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (за згодою) щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД).
Кількість поранених у Херсоні внаслідок російських обстрілів на цей час становить 5 осіб. Тепер серед постраждалих є 2 жінки. Одна з постраждалих після отриманої медичної допомоги відмовилась від госпіталізації. Ще одна травмована жінка далі проходитиме лікування амбулаторно. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Спеціалізована екопрокуратура та СБУ встановили 5 російських військовослужбовців, які віддавали накази обстрілювати Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.
Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За його словами, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії, за які він не поніс відповідальності.
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни в тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську викрадають людей просто посеред вулиць, а потім вносять їх до "переліку екстремістів та терористів". У російському полоні перебувають чоловіки та жінки різного віку та роду занять. Загарбники незаконно утримують людей місяцями та роками. За словами Федорова, місцеперебування десятків людей з ТОТ, викрадених ще на початку російської окупації, невідоме.
Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Росія завдала 4 ракетних ударів та 91 авіаційний, а також здійснила з РСЗВ 83 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Наші захисники відбили по 1 атаці ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили понад 25 атак противника, на Запорізькому – 2. На Мар’їнському напрямку окупанти понад 20 разів намагалися покращити тактичне становище за підтримки авіації. На Херсонському напрямку росіяни 7 разів намагалися вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, але зазнали невдачі. На інших напрямках загарбники не наступали.
Протягом доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 ЗРК противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та 3 засоби РЕБ ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни з РСЗВ вбили 5 та поранили 3 людей у Краматорському та Волноваському районах. Близько 14:20 окупанти вдарили Миколаївці. Попередньо, загарбники застосували "Торнадо-С" з касетними бойовими елементами. У цей момент місцеві жительки віком 62 та 74 років та чоловік перебували на вулиці. Всі троє загинули внаслідок атаки. Біля сусідського будинку зазнав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік, якого ушпиталили.
О 15:40 Росія атакувала село Багатир Волноваського району, попередньо застосувавши "Смерч". У результаті загинули пенсіонер та 26-річний водій автомобіля, який привіз продукти до магазину. Поранень зазнали 38-річна продавчиня та 30-річний чоловік. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
На Донеччині призупинили пошукову операцію на місці російського авіаудару по селищу Нью-Йорк. Внаслідок цієї атаки, що сталася 12 лютого, частково зруйнований під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Попередньо, під завалами можуть перебувати дві людини.
Загалом там проживали 6 людей, 4 з яких перебували у підвальному приміщенні та не постраждали на момент атаки. Протягом 3 днів фахівці проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але їх щоразу доводилося призупиняти через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя. Операцію відновлять за умови покращення безпекової ситуації. Про це повідомляє МВС України.
Перше судно з українською пшеницею у 2024 році вийшло з портів Одеси в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України"). 25 000 тонн збіжжя відправили до Нігерії. Загалом у рамках цієї програми вже відправлено 7 суден із понад 195 000 тонн до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії. Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Протягом дня росіяни двічі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Також окупанти скерували 7 дронів на Нікопольський район Дніпропетровської області. Загарбники били по Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській сільських громадах.
У результаті 33-річний чоловік зазнав серйозних поранень. Також росіяни пошкодили 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід, соціальний заклад та п’ятиповерхівку. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росія умисно б'є по мирних жителях Донеччини. Внаслідок російських обстрілів в Авдіївці загинули дві літні жінки, а в Багатирі Великоновосілківської громади – двоє чоловіків. Ще 2 людини у Багатирі зазнали поранень. Крім того, у цьому селі пошкоджені 7 приватних будинків, аптека та крамниця. Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін та закликав цивільне населення евакуюватися з області.
Росіяни вкотре за день били по Херсону. На цей час відомо про 3 постраждалих. Серед них – 14-річна дитина. Її ушпиталили з вибуховою травмою у вкрай важкому стані. Наразі дівчинка знаходиться на операційному столі, а лікарі борються за її життя.
Також до медзакладу з вибуховою травмою привезли 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Ще під ворожий удар потрапив 19-річний хлопець, у нього поранена нога внаслідок обстрілу. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед учасниками зустрічі він виступив онлайн. Це вже 19-те засідання у форматі "Рамштайн".
Україна бореться з путінським вторгненням з неймовірною мужністю і феноменальною майстерністю, а країни з доброї волі по всьому світу об'єдналися на захист України. Країни цієї контактної групи, майже два роки потому, все ще об'єднані спільною метою,
За його словами, партнери обговорять короткострокові потреби України, зокрема артилерійські снаряди, системи ППО та ракети до них.
Корегувальник ФСБ, який хотів знеструмити 5 українських областей, отримав 15 років. Про це повідомляє СБУ. Він наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти України.
У зоні його особливої уваги були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Також він збирав відомості про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Російські окупанти прострілюють евакуаційну дорогу з Авдіївки. Однак попри це евакуація триває. З міста кожного дня виїжджають самостійно по 3 – 4 людини. Зараз в Авдіївці перебувають 926 людей. У міста є запаси гуманітарної допомоги, води та медикаментів, однак обстановка там дуже складна. Про це в етері телемарафону заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
В Україну приїхали держсекретарі Міністерства економіки Йохен Фласбарт та МЗС Німеччини Томас Баґґер. Вони прибули вранці до Києва, щоб обговорити з українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС.
Альянс не бачить жодної реальної загрози військового нападу на будь-якого союзника по НАТО. Але існує постійний ризик різних гібридних атак, кібернетичних та інших видів гібридних дій проти союзників по НАТО з боку Росії. Союзники активно відстежують ситуацію вздовж кордону з Росією, аби вчасно реагувати на будь-які виклики. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Росіяни обстріляли Миколаївку близько 14:00. В зоні ураження опинилася житлова забудова. У результаті загинули дві жінки віком 62 та 74 років. Ще одна людина зазнала поранень. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося. За його словами, корабель був знищений разом із вантажем. Там був БК.
Україні знадобиться 9 мільярдів доларів, щоб відновити свою культуру та туристичний сектор протягом 10 років. Два роки повномасштабної війни з Росією вже коштували нашій країні понад 19,6 мільярда доларів у вигляді доходів від туризму. Про це заявила директорка відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат.
Національне антикорупційне бюро України підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони. Вона дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії харчів.
Наразі триває вилучення первинних документів складського обліку військових частин для встановлення обсягів постачання. Мовиться також про одержувачів послуги.
На Донеччині загинув військовий Сергій Духновський з Южного Одеської області. Він був стрільцем та оператором стрілецького відділення стрілецького батальйону. Прощання з українським захисником відбудеться 15 лютого. Також 15 лютого в громаді оголосили Днем жалоби. Про це повідомила Южненська міська рада.
"Свобода Росії" заявила про намір відповідати на кожен обстріл Харкова ударом по військових об'єктах у Бєлгороді. Як зазначають представники руху, вони мають намір використовувати трофейну техніку, захоплену в російської армії. За словами бійців, уже зовсім скоро настане кінець режиму Кремля.
Легіон "Свобода Росії" наголошує, що їхні атаки спрямовані винятково на військові цілі, однак визнає, що ці об'єкти часто розташовані серед цивільних будівель. Бійці закликають своїх прихильників уникати військової інфраструктури та за можливості покинути Бєлгородську область.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна приєдналася до коаліції безпілотників. У її рамках ця держава постачатиме Україні передові безпілотні технології та зміцнюватиме її наступальний потенціал. При цьому для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, виділених на 2024 рік.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що для запуску гіперзвукових ракет "Циркон" Росія може використати маневрений пусковий комплекс. Це є проблемою для української протиповітряної оборони.
Британські розвідники припустили, що Росія адаптувала наземну систему берегової оборони К-300. Якщо використання "Циркону" підтвердиться, це стане серйозною проблемою через його швидкість та маневреність. Водночас у США не підтверджують використання "Циркону" Росією.
За минулу добу окупанти втратили на лівобережжі України 72 солдати, 11 гармат, 5 одиниць автомобільної техніки, 4 міномети, 1 артилерійську систему, 1 комплекс РЕБ. Також знищено 3 польові пункти боєприпасів та спостережний пункт росіян. Про це повідомили Сили оборони Півдня.
У ГУР МО поділилися свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від російського ВДК "Цезарь Куніков" після атаки залишилося лише "маслянистое пятно". Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресорки.
Енергетики відновили ще один енергоблок, пошкоджений минулої зими під час російських масованих обстрілів. Його вдалося відремонтувати у розпал опалювального сезону. Це вже десятий енергоблок теплоелектростанцій, що був відновлений після ворожих атак. Оновлені потужності дозволять додати понад 200 мегаватів генерації. Про це повідомляє ДТЕК.
У ГУР МО повідомили, що більшість членів екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинули.
"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Корабель затонув та не підлягає відновленню", – сказав речник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська намагаються відновити маневр на полі бою за допомогою радянської теорії глибокого бою, але поки що не можуть реалізувати її через сучасні можливості України.
Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", – повідомили ПС.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук іронічно прокоментував знищення ворожого корабля, процитувавши Путіна.
"Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От, у принципі, можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту, зайвому в Чорному морі", – сказав Плетенчук.
Прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков".
Він зазначив, що це пов'язано з ходом війни Росії проти України, тому коментарі з цього приводу мають надати в Міноборони.
У Сумській МВА заявили, що інформація про можливий наступ російських окупантів на Півночі України – це фейк.
"Реальної загрози немає, а наші ЗСУ сильні та готові давати відсіч. Не вірте фейкам та не піддавайтеся маніпуляціям! Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум", – ідеться в повідомленні.
Мер Києва Кличко повідомив, що кількість жертв атаки на столицю 7 лютого зросла до 5. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані: лікарі тиждень боролися за її життя.
Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках.
За словами Сирського, оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають кількісну перевагу в особовому складі.
У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів Magura. До речі, попереднє судно, а саме "Івановєц", теж атакували цими БпЛА.
Розвідники повідомили, що успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни на лівому борті та почав тонути.
Знищення корабля: відео
У тимчасово окупованому Криму 14 лютого знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Уразити судно Чорноморського флоту вдалося поблизу Алупки. Це підтвердили в Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.
За добу відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав трьох ракетних і 159 авіаційних ударів, 162 ударів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.
Під артилерійський обстріл потрапили понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Під час наступного засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" буде доповідь коаліції про передання F-16 нашим військовим. Воно відбудеться вже сьогодні, 14 лютого. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.
Біля берегів окупованого Криму було чутно вибухи та видно дим з боку моря. Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.
Унаслідок обстрілу Селидового загинули троє людей, кількість поранених зросла до 12. Пресслужба Селидівської міської військової адміністрації повідомила, що серед поранених чотири дитини. Загинули 3 цивільні особи, одна з яких дитина.
Російська армія ввечері 13 лютого цинічно обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок удару в місті є постраждалі. Повторно росіяни обстріляли населений пункт близько 1:00 ночі.
Під час першого удару російські загарбники влучили в житловий будинок – 5-поверхівку, унаслідок чого 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані зовсім.
На місці працюють рятувальні служби.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовився виносити законопроєкт щодо допомоги України на голосування.
Журналісти The New York Times розповіли, що за кілька годин до того, як Сенат схвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню голосуванням 70 проти 29, спікер Палати представників Майк Джонсон припустив, що він не винесе на голосування цей пакет.
Кабмін призначив Сергія Гайдая очільником Мукачівської районної державної адміністрації. Раніше він обіймав посаду керівника Луганської ОВА.
Путін надсилав сигнали Вашингтону щодо "готовності розглянути питання про припинення вогню в Україні". Reuters із посиланням на джерела пише, що американські партнери відхилили цю пропозицію після зустрічі з посередниками.
У німецькому Меттмані невідомий чоловік напав на 15-річного українця. Підліток отримав травми голови, однак загрози його життю немає. Нападник вживав ксенофобські вирази перед тим, як вдарити 15-річного підлітка.
Це вже другий напад на українських підлітків у Німеччині за останні два дні.
Попередньо Трамп заявив, що може заохотити Росію напасти на союзників по НАТО: мовляв, платити мають усі. Ідеться про країни, які, на думку Трампа, не виконують своїх зобов'язань перед Альянсом і сплачують менші внески в оборону.
Чинний президент США Джо Байден звинуватив Трампа в тому, що той вклонився Путіну.
"Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки я можу: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це нерозумно. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи", – сказав Байден.