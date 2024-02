Росія вдарила по Селидовому, у Криму затонув десантний корабель: хронологія 721 дня війни

В Україні триває 721 доба повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує наступ на Сході та Півдні країни. Сили оборони стримують росіян та завдають противнику втрат.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 14 лютого – розповідає 24 Канал.

