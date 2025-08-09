Оккупанты готовят новые испытания 9М730 "Буревестник". В СМИ рассказали, что именно указывает на подготовку врага к пускам этой крылатой ядерной ракеты.

Во-первых, российские авиационные власти выдали предупреждение NOTAM на период с 7 по 12 августа для зоны площадью 40 тысяч квадратных километров над Новой Землей, передает 24 Канал со ссылкой на румынское издание Defense Romania.

Что указывает на подготовку россиян к испытаниям "Буревестника"?

Во-вторых, по меньшей мере четыре российских корабля, ранее стоявших возле полигона Панково на архипелаге Новая земля, переместились на наблюдательные позиции в восточной части Баренцева моря. Это соответствует стандартным мерам безопасности во время крупных ракетных испытаний.

Кроме того, за последние недели на Новую Землю несколько раз прибывали грузовые суда, что может указывать на доставку оборудования. Также на местных аэродромах заметили два специальных самолета наблюдения "Росатома" – еще один возможный знак подготовки к испытаниям.

Украинское издание Defense Express отмечает, что пока неясно, почему западные аналитики уверены, что речь идет именно о "Буревестнике". Западные СМИ регулярно раз в год вспоминают об этой ракете в похожем контексте, как произошло и на этот раз.

О 9М730 "Буревестник" известно немного. По данным россиян, ракета имеет ядерный двигатель с якобы неограниченной дальностью полета, который включается после запуска из контейнера с помощью твердотопливного ускорителя. Планируется, что ее можно будет запускать заранее, держа в воздухе в режиме ожидания, а затем направлять к цели по непредсказуемым маршрутам.

В Кремле считают, что такая схема гарантирует достижение цели и делает оружие "суперэффективным". Однако, учитывая большие размеры ракеты (примерно 12 метров), ее, вероятно, будет относительно легко обнаружить и перехватить.