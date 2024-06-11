Охотник, подстреленный огнем: что известно об "Адмирале Левченко", который сгорел в Баренцевом море

Россияне на войне уже потеряли немало кораблей и катеров – абсолютное большинство из-за ударов дронами и ракетами со стороны Украины. Однако иногда россияне теряют корабли якобы из-за несчастного случая, но опосредованно из-за своих агрессивных действий. Так, например, случилось с "Адмиралом Левченко" – большим противолодочным кораблем (по классификации НАТО – эскадренным миноносцем). 10 июня 2024 года судно загорелось в Баренцевом море на севере страны-террориста.

Этот корабль не был задействован в полномасштабной войне против Украины, однако она стала одной из причин потери судна. Что известно об "Адмирале Левченко", каковы его характеристики и возможности – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Санкции действуют: что произошло с кораблем "Адмирал Левченко" в Баренцевом море

"Огонь санкций" или почему вспыхнул корабль

10 июня руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Баренцевом море вспыхнул российский корабль – противолодочный "Адмирал Макаров". По его словам, причиной стало возгорания установки.

Плетенчук отметил, что в знаки дало то, что Украина ввела санкции против России после начала агрессии в 2014 году и враг не мог больше получать двигатели для кораблей, которые изготавливали в Николаеве. И вот результат.

Так бывает, когда "сверхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась,

– объяснил Плетенчук.

По состоянию на 11 июня неизвестно, остался ли корабль после пожара на плаву. Однако руководитель коммуникаций Сил обороны Юга отметил, что экипаж корабля – несколько сотен человек. О погибших или пострадавших информации пока также нет.

Характеристики "Адмирала Левченко"

"Адмирал Левченко" относится к серии советских больших противолодочных кораблей и многоцелевых фрегатов 1-го ранга, которые были приняты на вооружение флота СССР. Конкретно это судно было заложено в Санкт-Петербурге в 1982 году и уже через 3 года спущено на воду. Назвали его в честь советского адмирала Гордея Левченко.



"Адмирал Левченко" / Фото росСМИ

В 1989 году его ввели в состав Северного флота СССР (после распада Советского Союза – России). Этот корабль имеет следующие характеристики:

водоизмещение – 7 620 тонн;

длина – 145 метров;

ширина – 17,2 метра;

осадка – 5,2 метра;

двигатели – 2 форсажных (22 500 лошадиных сил каждый) и 2 маршевых (мощность 9 000 лошадиных сил каждый);

максимальная скорость хода – 30 узлов (55,5 километра в час);

дальность плавания – 6 350 морских миль на 14 узлах при наибольшем запасе топлива;

автономность плавания – 30 суток;

экипаж – 275 человек.



"Адмирал Левченко" / Фото росСМИ

Корабли такого типа способны нести управляемое ракетное вооружение и действовать в дальней морской и океанской зонах, а на борту имеют авиационную группу в составе 2 вертолетов К-27. Кроме того, "Адмирал Левченко" оборудован и другим вооружением, в частности:

радиолокационной станцией МР-145 и РЛС, которая способна обнаруживать ракеты и самолеты;

противолодочным комплексом "Раструб";

2 корабельными установками АК-100 калибром 100 миллиметров;

2 полуавтоматическими универсальными пушками 21-К калибром 45 миллиметров;

зенитно-ракетным комплексом морского базирования "Кинжал";

4 шестиствольными корабельными автоматическими артиллерийскими установками АК-630, калибром 30 миллиметров;

другим противолодочным и минно-торпедным вооружением.

Корабли проекта "Удалой"

"Адмирал Левченко" относится к проекту 1155 "Фрегат" (или "Удалой"). Во времена СССР строительство таких лодок имело едва ли не единственную цель – противодействовать многоцелевым и ракетным атомным подводным лодкам, особенно американским. По замыслу, судна такого типа должны были бы сопровождать и защищать ударные авианосные группы кораблей и противодействовать вражеским субмаринам.

Например, в 1990 году "Адмирал Левченко" нес службу в Средиземном море, следил за американским авианосцем "Саратога".



"Адмирал Левченко" / Фото росСМИ

По состоянию на 2022 год в России было всего 7 таких кораблей: 3 в составе Северного флота ("Адмирал Левченко", "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков") и 4 – в Тихоокеанском ("Адмирал Виноградов", "Маршал Шапошников", "Адмирал Пантелеев", "Адмирал Трибуц").

Как Россия использовала "Адмирала Левченко"

Корабли проекта "Удалой" не были в составе Черноморского флота, а потому все имеющиеся суда в СССР перешли России в составе Северного и Тихоокеанского портов. Интересно, что СССР строил эти лодки для противодействия американским, но в 1996 году "Адмирал Левченко" участвовал в совместных учениях с США и Великобританией.

В период с 1999 по 2001 годы "Адмирал Левченко" был на ремонте в Санкт-Петербурге, а затем опять-таки был привлечен к различного типа учениям. В 2010 году, как заявляла Россия, это судно якобы "несло боевую службу в борьбе с пиратством" в Аденском заливе.



"Адмирал Левченко" / Фото росСМИ

После оккупации Крыма в 2014 году россияне завели "Адмирала Левченко" в захваченный Севастополь. Там корабль проходил ремонт и восстановление технической готовности. Однако с того года россияне потеряли возможность обслуживать двигатели, изготовленные в Николаеве.

Летом 2014 года корабль перешел из Черного Море в Средиземное. Основным пунктом его базирования все эти годы оставался город Североморск. По состоянию на 2021 год снова был в ремонте, а с началом полномасштабной войны россияне вернули его в строй.

Мог ли этот корабль пополнить потери в Черном море?

Черноморская флотилия россиян несет серьезные потери и возникает вопрос – могут ли другие суда помочь пополнить эти потери. Потому что только так эта потеря для россиян могла бы серьезно повлиять на ход войны. Однако ответ – нет.

Дело в том, что на российские военные корабли распространяется действие Конвенции Монтре, которая в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Согласно Конвенции, за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Анкара решила закрыть проход проливами для военных кораблей страны-террориста. То есть пожар в Баренцевом море не уничтожил судно, которое потенциально могло бы появиться возле Крыма.

Однако эта история показала, что санкции все-таки действуют. Даже если через 10 лет.