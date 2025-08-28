Украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Там была поражена установка совместной переработки газа и газового конденсата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "КиберБорошно".

чем грозят России поражения на Афипском НПЗ?

Осинтеры рассказали, что атакованная на Афипском НПЗ установка была введена в эксплуатацию в 1964 году, а в 2020 году – реконструирована.

Она имеет мощность около 3,25 миллиона тонн нефти в год.

Установка совместной переработки газа и газового конденсата на Афипском НПЗ / Фото "КиберБорошна"

Она служит для подготовки попутного нефтяного газа и газового конденсата, которые поступают на завод, к дальнейшей переработке. В процессе выделяются такие фракции, как пропан-бутан, стабильный легкий бензин, а остатки очищаются до состояния, пригодного для использования в качестве топлива или сырья для других технологических процессов,

– рассказали в "КиберБорошне".

Там отметили, если эта установка остановлена, то значительную часть сырья не смогут подготовить к дальнейшей переработке.

А, следовательно, Афипский НПЗ фактически теряет один из главных потоков.

