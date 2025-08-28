На території Афіпського НПЗ було уражено важливу установку: чим це загрожує росіянам
- Українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, уражено установку спільної переробки газу та газового конденсату.
- Атакована установка має потужність 3,25 мільйона тонн нафти на рік і є важливою для підготовки сировини до подальшої переробки.
Українські дрони у ніч на 28 серпня атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Там було уражено установку спільної переробки газу та газового конденсату.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".
️Чим загрожують Росії ураження на Афіпському НПЗ?
Осінтери розповіли, що атакована на Афіпському НПЗ установка була введена в експлуатацію у 1964 році, а в 2020 році – реконструйована.
Вона має потужність близько 3,25 мільйона тонн нафти на рік.
Установка спільної переробки газу та газового конденсату на Афіпському НПЗ / Фото "КіберБорошна"
Вона служить для підготовки попутного нафтового газу і газового конденсату, які надходять на завод, до подальшої переробки. У процесі виділяються такі фракції, як пропан-бутан, стабільний легкий бензин, а залишки очищаються до стану, придатного для використання як паливо чи сировина для інших технологічних процесів,
– розповіли у "КіберБорошні".
Там зауважили, якщо ця установка зупинена, то значну частину сировини не зможуть підготувати до подальшої переробки.
А, отже, Афіпський НПЗ фактично втрачає один із головних потоків.
Де розташований Афіпський НПЗ: дивіться на карті
Атака на Росію 28 серпня: що відомо?
У Росії стверджують, що у ніч на 28 серпня нібито збили 102 українські БпЛА. За даними російських ЗМІ, після падіння уламків спалахнула лісова пожежа, є пошкодження дахів житлових будівель і залізниці.
Але у Генштабі ЗСУ розповіли про значно масштабніші наслідки. Так, українським дронам, окрім Афіпського, вдалося атакувати Куйбишевський НПЗ. Там спалахнула пожежа.
Також під прицілом були склади боєприпасів та низка логістичних об'єктів окупантів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.