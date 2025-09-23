В Кении расследуют возможную продажу своих граждан в рабство для армии России
- Власти Кении начали официальное расследование относительно возможной продажи своих граждан в рабство для участия в войне на стороне российской армии.
- Скандал разгорелся после того, как стало известно о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена.
Власти Кении начали расследование относительно возможной продажи своих граждан в рабство для участия в войне на стороне армии России.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЦПД.
Что известно о расследовании в Кении?
Толчком для этого стала информация о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Мужчину обманом заставили подписать контракт с российским минобороны.
Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии,
– информировали в ЦПД.
согласно данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, попавших в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.
в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это не первый случай, когда Россия использует африканцев в своих военных целях.
Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом деле их заставляли работать на производстве военных дронов, которыми Россия атакует города Украины.
"Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Россия на самом деле воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное м***о" для своей агрессивной войны против Украины", – отметили в ЦПИ.
Что предшествовало
Напомним, что бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко взяли в плен гражданина Кении, который воевал на стороне России.
ВСУ взяли его в плен на Волчанском направлении.
Сам мужчина рассказывал, что оказался в российской армии, не зная об этом. Ранее он никогда не служил. Пленный уверяет, что прибыл в Россию как турист.