Власти Кении начали расследование относительно возможной продажи своих граждан в рабство для участия в войне на стороне армии России.

Что известно о расследовании в Кении?

Толчком для этого стала информация о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Мужчину обманом заставили подписать контракт с российским минобороны.

Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии,

– информировали в ЦПД.

согласно данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, попавших в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.

в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это не первый случай, когда Россия использует африканцев в своих военных целях.

Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом деле их заставляли работать на производстве военных дронов, которыми Россия атакует города Украины.

"Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Россия на самом деле воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное м***о" для своей агрессивной войны против Украины", – отметили в ЦПИ.

