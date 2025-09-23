В Кенії розслідують можливий продаж своїх громадян у рабство для армії Росії
- Влада Кенії розпочала офіційне розслідування щодо можливого продажу своїх громадян у рабство для участі у війні на боці російської армії.
- Скандал розгорівся після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена.
Влада Кенії почала розслідування щодо можливого продажу своїх громадян у рабство для участі у війні на боці армії Росії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЦПД.
Дивіться також Серед лідерів – Узбекистан: в українському полоні понад 100 громадян з 32 країн без Росії, – ЗМІ
Що відомо про розслідування в Кенії?
Поштовхом для цього стала інформація про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Чоловіка обманом змусили підписати контракт з російським міноборони.
Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії,
– інформували в ЦПД.
️Відповідно до даних МЗС Кенії, може йтися про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії та відправили на фронт.
️В Центрі протидії дезінформації підкреслили, що це не перший випадок, коли Росія використовує африканців у своїх воєнних цілях.
Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на "роботу" в особливу економічну зону "Алабуга". Насправді їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими Росія атакує міста України.
"Такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки. Під риторику "боротьби з колоніалізмом" Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й "гарматне м***о" для своєї агресивної війни проти України", – зазначили в ЦПД.
Дивіться також Росіяни обіцяли роботу в тилу: під Торецьком ЗСУ взяли в полон ще одного найманця з Китаю
Що передувало
Нагадаємо, що бійці 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії, який воював на боці Росії.
ЗСУ взяли його в полон на Вовчанському напрямку.
Сам чоловік розповідав, що опинився в російській армії, не знаючи про це. Раніше він ніколи не служив. Полонений запевняє, що прибув в Росію як турист.