Влада Кенії почала розслідування щодо можливого продажу своїх громадян у рабство для участі у війні на боці армії Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЦПД.

Дивіться також Серед лідерів – Узбекистан: в українському полоні понад 100 громадян з 32 країн без Росії, – ЗМІ

Що відомо про розслідування в Кенії?

Поштовхом для цього стала інформація про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Чоловіка обманом змусили підписати контракт з російським міноборони.

Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії,

– інформували в ЦПД.

️Відповідно до даних МЗС Кенії, може йтися про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії та відправили на фронт.

️В Центрі протидії дезінформації підкреслили, що це не перший випадок, коли Росія використовує африканців у своїх воєнних цілях.

Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на "роботу" в особливу економічну зону "Алабуга". Насправді їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими Росія атакує міста України.

"Такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки. Під риторику "боротьби з колоніалізмом" Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й "гарматне м***о" для своєї агресивної війни проти України", – зазначили в ЦПД.

Дивіться також Росіяни обіцяли роботу в тилу: під Торецьком ЗСУ взяли в полон ще одного найманця з Китаю

Що передувало