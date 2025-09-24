Почти 10 лет Москва использует сотрудницу ФСО Екатерину Сафонову как массовку на различных мероприятиях с участием российского диктатора Владимира Путина. Женщину видели под разными масками.

Она была как продавщицей мороженого, так и работницей завода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Новости к теме Молодой человек и виллы в Европе: как сейчас живет экс-супруга Путина

Что известно о таинственной женщине, которую часто замечают возле Путина?

Последнее появление блондинки во время визита Путина на российский оружейный завод вызвало новые домыслы о ее личности и роли в службе безопасности диктатора. Таинственная охранница главы Кремля по прозвищу "Агент Корнетто" известна тем, что играет различные роли во время выступлений диктатора. Недавно она снова вызвала интерес и бурные обсуждения в России и за рубежом.

Женщина была одета как работница завода, когда Путин посетил секретный оружейный завод в России. Заметим, что всего несколько лет до этого ее видели в роли продавщицы мороженого, которая продавала мороженое Путину. Именно тогда она и получила свое прозвище.

Кроме этого, "Агент Корнетто" также появилась во время поездки в Перми, на востоке России, где встречала Путина вместе с десятком других военных. Женщина, которую часто называют любимой охранницей диктатора, была в центре внимания на фотосессии, стоя сразу за Путиным.

"Агент Корнетто" в разных ролях рядом с диктатором Владимиром Путиным / Фото из сети

"Агент Корнетто" впервые появилась в сентябре 2016 года, когда ее видели на озере в Новгородской области вместе с российскими рыбаками и Путиным. В следующем году ее сфотографировали рядом с диктатором в образе верующей на рождественской службе в новгородском монастыре.

В 2017 и 2019 годах она подавала Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне. Источники на авиашоу утверждают, что после того, как отдала угощение, она исчезла с мероприятия. Это породило предположение, что женщина является полковником ФСО и пристально следит за безопасностью президента.

Впоследствии она появилась вместе с военными России в новогоднем обращении Путина 2023 года. На мероприятии было заявлено, что ее зовут капитан Анна Сидоренко, которая якобы является военным медиком. Однако после этого россиянку не видели более двух лет.

Ее последнее появление вызвало насмешки у многих, кто заметил ряд странных моментов в визите Путина на завод. В соцсети диктатора высмеяли за фотосессию, заметив, что рабочие на самом деле были тайными агентами. А также предположили, что все сотрудники, включая "Агент Корнетто", являются кремлевскими сотрудниками, присланными из Федеральной службы охраны, которая сопровождает Путина по всей России.

Ходят слухи, что Путин использует своих собственных сотрудников службы безопасности, которые выдают себя за обычных людей, чтобы ему не приходилось встречаться с широкой публикой или отвечать на настоящие вопросы.

Кто охраняет российского диктатора Путина: коротко о главном