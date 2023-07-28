Раньше расследователи Навального сообщали, что общая стоимость состояния семьи Шкребневой составляет около 600 миллионов рублей.

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Молодой человек и недвижимость Путиной

Людмира Шкребнева стала женой Путина еще в 1983 году. Она родила ему 2 дочерей Марию и Екатерину. В 2013 году пара развелась.

Сейчас любимым Людмилы Путиной называют бизнесмена Артура Очеретного. Они часто появляются на публике вместе, но официально не подтверждали брак. Однако СМИ сообщали, что в 2015 году Шкребнева взяла фамилию бизнесмена.

Очеретный на 20 лет младше Людмилы Путины – ему исполнилось 45, Шкребневой – 65 лет. Для сравнения – он всего на 7 лет старше дочери Шкребневой.

Также семья имеет дорогие поместья в Европе. Например, Артур Очеретный владеет виллой во Франции возле курортного города совместно с подругой Путиной – Дюльбер Рогачевой. Ее стоимость 5,3 миллиона евро. Также у бизнесмена две квартиры и гараж в испанском городе Малага и 200-метровая квартира в Швейцарии. Общая стоимость недвижимости составляет 600 миллионов рублей.

Сама же Людмила Путина владеет поместьем площадью более 4000 квадратных метров недалеко от Кремля. Также расследователи сообщали, что компании Людмилы Шкребневой финансируются мэрией Москвы, Газпромбанком и "Северсталью".

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