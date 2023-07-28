Раныше розслідувачі Навального повідомляли, що загальна вартість статків сім'ї Шкребнєвої становить близько 600 мільйонів рублів.

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Молодий чоловік та нерухомість Путіної

Людмира Шкребнєва стала дружиною Путіна ще у 1983 році. Вона народила йому 2 доньок Марію та Катерину. У 2013 році пара розлучилася.

Наразі коханим Людмили Путіної називають бізнесмена Артура Очеретного. Вони часто з'являються на публіці разом, проте офіційно не підтверджували шлюб. Проте ЗМІ повідомляли, що у 2015 Шкрєбнєва взяла прізвище бізнесмена.

Очеретний на 20 років молодший за Людмилу Путіну – йому виповнилося 45, Шкребнєвій – 65 років. Для порівняння – він всього на 7 років старший ніж донька Шкребнєвої.

Також сім'я має дорогі маєтки в Європі. Наприклад, Артур Очеретний володіє віллою у Франції біля курортного міста спільно з подругою Путіної – Дюльбер Рогачовою. ЇЇ вартість 5,3 мільйона євро. Також бізнесмен має дві квартири і гараж в іспанському місті Малага та 200-метрову квартиру у Швейцарії. Загальна вартість нерухомості сягає 600 мільйонів рублів.

Сама ж Людмила Путіна володіє маєтком площею понад 4000 квадратних метрів неподалік Кремля. Також розслідувачі повідомляли, що компанії Людмили Шкребнєвої фінансуються мерією Москви, Газпромбанком та "Северсталлю".

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