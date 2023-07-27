Очільник РПЦ Кіріл припустився помилки. Конфузний інцидент стався 27 липня на саміті Росія – Африка, передає 24 Канал.
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Кіріл зачепив его Путіна
Голова російської православної церкви обмовився під час свого звернення.
Ваша величність, вельмишановний Володимире Васильовичу,
– сказав він.
Після невеликої паузи Кіріл зрозумів, що помилився. Згодом він назвав російського диктатора Володимиром Володимировичем та згадав його президентський титул.
Як відреагував російський диктатор
Оператор, який зафільмував виступ Кіріла, показав реакцію президента країни-агресорки широким планом.
Судячи з виразу обличчя, Путіну не сподобалася обмовка його посіпаки. На кадрах можна побачити, як диктатор сильно стиснув губи й опустив погляд, а потім зухвало подивився на свого поплічника та примружився. Коли голова РПЦ правильно назвав ім'я по батькові, тиран самовдоволено посміхнувся і кивнув.
Патріарх Кіріл неправильно називає диктатора по батькові: відео
Що кажуть експерти про саміт у Петербурзі за участю Путіна
- У Санкт-Петербурзі 27 – 28 липня проходить економічний саміт Росія – Африка. Москва туди запросила 54 лідери з африканських країн. Однак майже дві третини відмовилися приїжджати в гості до Путіна.
- Нещодавно Валентин Гладких у розмові з 24 Каналом пояснив причину масового бойкоту саміту. За його словами, африканські лідери почали усвідомлювати небезпеку співпраці з Росією. Політолог назвав таку реакцію закономірною та неминучою.
- Схожу думку висловив політолог Тарас Загородній. Він вважає, що причина полягає у злочинах російського диктатора проти дітей. Також репутація держави-терориста стала ще гіршою через спричинені Москвою перебої з постачанням зерна.