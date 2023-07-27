Очільник РПЦ Кіріл припустився помилки. Конфузний інцидент стався 27 липня на саміті Росія – Африка, передає 24 Канал.

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Кіріл зачепив его Путіна

Голова російської православної церкви обмовився під час свого звернення.

Ваша величність, вельмишановний Володимире Васильовичу,

– сказав він.

Після невеликої паузи Кіріл зрозумів, що помилився. Згодом він назвав російського диктатора Володимиром Володимировичем та згадав його президентський титул.

До слова, Кіріл слово "вельмишановний" теж не вимовив чітко та правильно з першого разу.

Як відреагував російський диктатор

Оператор, який зафільмував виступ Кіріла, показав реакцію президента країни-агресорки широким планом.

Судячи з виразу обличчя, Путіну не сподобалася обмовка його посіпаки. На кадрах можна побачити, як диктатор сильно стиснув губи й опустив погляд, а потім зухвало подивився на свого поплічника та примружився. Коли голова РПЦ правильно назвав ім'я по батькові, тиран самовдоволено посміхнувся і кивнув.

Патріарх Кіріл неправильно називає диктатора по батькові: відео

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