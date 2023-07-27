Глава РПЦ Кирилл допустил ошибку. Конфузный инцидент произошел 27 июля на саммите Россия – Африка, передает 24 Канал.

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Кирилл задел эго Путина

Глава русской православной церкви оговорился во время своего обращения.

Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич,

– сказал он.

После небольшой паузы Кирилл понял, что ошибся. Впоследствии он назвал российского диктатора Владимиром Владимировичем и упомянул его президентский титул.

К слову, Кирилл слово "глубокоуважаемый" тоже не произнес четко и правильно с первого раза.

Как отреагировал российский диктатор

Оператор, запечатлевший выступление Кирилла, показал реакцию президента страны-агрессорки крупным планом.

Судя по выражению лица, Путину не понравилась оговорка его прихвостня. На кадрах можно увидеть, как диктатор сильно сжал губы и опустил взгляд, а затем дерзко посмотрел на своего приспешника и прищурился. Когда глава РПЦ правильно назвал отчество, тиран самодовольно улыбнулся и кивнул.

Патриарх Кирилл неправильно называет отчество диктатора: видео

Что говорят эксперты о саммите в Петербурге с участием Путина