Глава РПЦ Кирилл допустил ошибку. Конфузный инцидент произошел 27 июля на саммите Россия – Африка, передает 24 Канал.
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Кирилл задел эго Путина
Глава русской православной церкви оговорился во время своего обращения.
Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич,
– сказал он.
После небольшой паузы Кирилл понял, что ошибся. Впоследствии он назвал российского диктатора Владимиром Владимировичем и упомянул его президентский титул.
Как отреагировал российский диктатор
Оператор, запечатлевший выступление Кирилла, показал реакцию президента страны-агрессорки крупным планом.
Судя по выражению лица, Путину не понравилась оговорка его прихвостня. На кадрах можно увидеть, как диктатор сильно сжал губы и опустил взгляд, а затем дерзко посмотрел на своего приспешника и прищурился. Когда глава РПЦ правильно назвал отчество, тиран самодовольно улыбнулся и кивнул.
Патриарх Кирилл неправильно называет отчество диктатора: видео
Что говорят эксперты о саммите в Петербурге с участием Путина
- В Санкт-Петербурге 27 – 28 июля проходит экономический саммит Россия – Африка. Москва туда пригласила 54 лидера из африканских стран. Однако почти две трети отказались приезжать в гости к Путину.
- Недавно Валентин Гладких в разговоре с 24 Каналом объяснил причину массового бойкота саммита. По его словам, африканские лидеры стали осознавать опасность сотрудничества с Россией. Политолог назвал такую реакцию закономерной и неизбежной.
- Похожее мнение высказал политолог Тарас Загородний. Он считает, что причина состоит в преступлениях российского диктатора против детей. Также репутация государства-террориста стала еще хуже из-за вызванных Москвой перебоев с поставками зерна.