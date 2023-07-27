Есть несколько причин достаточно неожиданного бойкота от африканских фаворитов. Подробнее о них 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.
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Почему лидеры Африки массово отказались от поездки в Россию
Две трети лидеров стран Африки отказались ехать на саммит во Владимир Путин. А это значит, что 38 из 54 стран континента будут отсутствовать на экономическом саммите Россия – Африка.
Путин – человек с лучшей репутацией в мире. Он обвинен в самом гнусном преступлении – преступлении против детей. Даже для лидеров Африки, не являющихся блестящими образцами демократии, это тоже перебор,
– подчеркнул Тарас Загородний.
С другой стороны, это указывает на эрозию влияния России на африканские страны.
Репутация России так плоха, в том числе и из-за перебоев со снабжением зерна. Поэтому даже помощь Китаю, который часто выручает Россию, сейчас уже не очень-то и помогает.
"Ни для кого не секрет, что Китай помогает уговаривать некоторых лидеров все же присутствовать в России. Как это, например, было 9 мая", – отметил политолог.
Так что суммарно и эрозия влияния, и репутация, и политическая изоляция России все же работают. Владимир Путин в последнее время начинает чувствовать это еще ярче.
Тарас Загородний о бойкоте африканских лидеров: смотреть видео
Африканские лидеры не хотят уезжать в Россию: что известно
- Экономический саммит Россия – Африка должен пройти в конце августа в Санкт-Петербурге. Как стало известно на днях, саммит посетят всего 16 президентов и 10 премьер-министров из 54 стран континента. 5 стран от участия отказались. Другие же государства будут представлять вице-премьеры, министры или просто послы. Для сравнения на тот же форум 2019 приехали 45 глав государств и правительств из 54 стран. В общей сложности представлены были все приглашенные страны.
- В министерстве иностранных дел России заявили, что права на претензии нет. Мол, другие страны могут иметь и другие планы. В конце добавили печальную фразу, будто каждый делает, что может.
- Интересно, что этот саммит готовился с ноября прошлого года. В частности, в декабре 2022 года состоялся саммит США – Африка, за которым в России внимательно наблюдали.