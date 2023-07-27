Є кілька причин доволі несподіваного бойкоту від африканських лідерів. Детальніше про них 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Чому лідери Африки масово відмовились від поїздки в Росію

Дві третини лідерів країн Африки відмовились їхати на саміт до Владіміра Путіна. А це означає, що 38 з 54 країн континенту будуть відсутніми на економічному саміті Росія – Африка.

Путін – людина з не найкращою репутацією у світі. Він є обвинувачений в найбридкішому злочині – злочині проти дітей. Навіть для лідерів Африки, які не є блискучими зразками демократії, це теж перебір,

– наголосив Тарас Загородній.

З іншого боку це вказує на ерозію впливу Росії на африканські країни.

Репутація Росії така погана зокрема й через перебої з постачанням зерна. Тому навіть допомога Китаю, який часто виручає Росію зараз вже є малопомічною.

"Ні для кого не є таємницею, що Китай допомагає вмовляти деяких лідерів все ж бути присутнім в Росії. Як це, наприклад, було 9 травня", – зауважив політолог.

Тож сумарно і ерозія впливу, і репутація, і політична ізоляція Росії таки працюють. Владімір Путін останнім часом починає відчувати це ще яскравіше.

Тарас Загородній про бойкот африканських лідерів: дивитись відео

Африканські лідери не хочуть їхати в Росію: що відомо