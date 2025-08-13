На Валдае для лучшей охраны кремлевского диктатора разместили 12 "Панцирей". Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Путин постоянно боится за свою жизнь. У него несколько служб безопасности, которые отвечают за его охрану.

Почему вокруг Путина усилили охрану?

Николай Маломуж отметил, что Путин имеет несколько бункеров, в частности в Москве и Подмосковье. Они защищают от ударов ядерных и термоядерных бомб. Кроме этого он физически обставил себя системы противовоздушной обороны.

На Валдай могут долетать дроны и наносить там удары. Поэтому они (российские спецслужбы – 24 Канал) перекрывают все, что только можно. Они считают, что основной объект защиты – Путин. Это в концепции всех систем безопасности,

– сказал он.

Таким образом в России нагнетается ситуация, а Путин в это верит, из-за чего боится еще больше. Поэтому, по словам генерала армии, он дает приказы, чтобы все средства обороны стягивали к его резиденции на Валдае.

Напомним, вокруг резиденции Путина на озере Валдай еще в 2024 году зафиксировали большую концентрацию средств ПВО, в частности не менее 8 комплексов "Панцирь" и одну установку С-400, вероятно, это лишь часть сил. Для "Панцирей" построили сеть специальных башен Flakturm, а расположение комплексов образует плотный защитный периметр. Эксперты предполагают, что подобные укрепления существуют и возле других резиденций российского диктатора.