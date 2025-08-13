На Валдаї для кращої охорони кремлівського диктатора розмістили 12 "Панцирів". Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Путін постійно боїться за своє життя. У нього декілька служб безпеки, які відповідають за його охорону.

Чому довкола Путіна посилили охорону?

Микола Маломуж зауважив, що Путін має декілька бункерів, зокрема у Москві та Підмосков'ї. Вони захищають від ударів ядерних і термоядерних бомб. Окрім цього він фізично обставив себе системи протиповітряної оборони.

На Валдай можуть долітати дрони й завдавати там ударів. Тому вони (російські спецслужби – 24 Канал) перекривають все, що тільки можна. Вони вважають, що основний об'єкт захисту – Путін. Це в концепції всіх систем безпеки,

– сказав він.

Таким чином у Росії нагнітається ситуація, а Путін у це вірить, через що боїться ще більше. Тому, за словами генерала армії, він дає накази, аби всі засоби оборони стягували до його резиденції на Валдаї.

Нагадаємо, навколо резиденції Путіна на озері Валдай ще у 2024 році зафіксували велику концентрацію засобів ППО, зокрема щонайменше 8 комплексів "Панцир" та одну установку С-400, ймовірно, це лише частина сил. Для "Панцирів" збудували мережу спеціальних веж Flakturm, а розташування комплексів утворює щільний захисний периметр. Експерти припускають, що подібні укріплення існують і біля інших резиденцій російського диктатора.