Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що Росія відмовилась від позиції ультиматумів і тепер пропонує нібито компроміс. Проте він має дуже багато підводного каміння.

Які наслідки для України, якщо вона не піде на домовленості Трампа та Путіна?

Фесенко пояснив, що Кремль пропонує нібито просту ідею. Україна має відвести війська з Донецької області в обмін на припиненні вогню.

Це вже не ультиматум, як раніше – віддайте Запоріжжя, Херсон, а одностороння поступка з боку України. Однак очевидно, що це нам жодним чином не гарантує реального припинення вогню,

– зауважив політолог.

Спочатку, за його словами, Путін може формально припинити вогонь, поки Україна відводить війська з Донецької області, а потім висуне новий ультиматум: ще має віддати Запоріжжя і Херсон, як він вимагав раніше.

Це для нас жодним чином неприйнятно. І Путін зробив на це ставку, щоб спровокувати нашу відмову і щоб потім звинуватити Україну в тому, що вона не хоче припинення війни,

– підкреслив він.

Відповідно, тоді може відбутися припинення постачання зброї для України, критичне ставлення до неї, а жодних санкцій проти Росії не буде.

Водночас для Дональда Трампа зараз важливо, щоб були певні домовленості щодо хоча б поетапного припинення вогню. Першим кроком, як припустив Фесенко, може бути припинення вогню в повітрі.

Також американці, на його думку, схопилися за цей територіальний розмін – українці нібито відійдуть з Донецької області, а росіяни – з окупованих частин Харківщини та Сумщини. США ще можуть вимагати як особистий бонус для Трампа, щоб росіяни віддали частину окупованої території Запорізької області, де розташована ЗАЕС, яка має перейти під контроль Сполучних Штатів.

Крім того, йдеться про те, щоб під контроль України передали Кінбурнську косу, гирло Дніпра для забезпечення українського мирного судноплавства.

Однак все це наразі ідеалістичні варіанти. Теоретично про це можливо домовитись, але буде дуже непросто виконати. Набагато простіше узгодити перший крок – припинення вогню в повітрі,

– наголосив Володимир Фесенко.

Не можна виключати, на його думку, що під час зустрічі на Алясці буде спроба домовитися щодо України без України, а потім Трамп нібито примусить Київ до виконання домовленостей між ним та Путіним.

Саме тому зараз і Україна, і європейські партнери активно працюють з американцями, щоб не допустити такого сценарію. Для чого розглядається питання про участь у зустрічі на Алясці українського президента.

До слова, за даними видання Politico, європейські лідери зосереджують зусилля для того, щоб Володимир Зеленський взяв участь у саміті на Алясці. Зокрема, головна дипломатка ЄС Кая Каллас провела екстрене засідання міністрів закордонних справ з різних країн, щоб "забезпечити місце за столом переговорів" для Володимира Зеленського.

Водночас Дональд Трамп фактично підтвердив, що президента України на Алясці не буде, мотивуючи це тим, що, мовляв, Зеленський упродовж трьох років їздив на різні зустрічі, але безрезультатно.