Як пише Politico, лідери країн Європи фактично втратили надію на те, що вони зможуть бути присутні на саміті Путіна – Трампа. Однак вони продовжують боротьбу за місце за столом перемовин для Володимира Зеленського, передає 24 Канал.

Що відомо про обговорення в Європі майбутнього саміту?

Видання зазначає, що європейські очільники цими днями багато говорять самі з собою. Так, головна дипломатка ЄС Кая Каллас скликала на екстрене засідання в Zoom міністрів закордонних справ з різних країн 11 серпня після обіду.

"Мета європейців наразі – забезпечити місце за столом переговорів в Алясці для президента України Володимира Зеленського", – пише Politico.

Після завершення засідання Кая Каллас наголосила, що, поки Росія не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, не варто навіть починати обговорення будь-яких поступок. "Це ніколи не працювало раніше та не спрацює сьогодні", – пояснила дипломатка.

Зауважимо, що 11 серпня Дональд Трамп виступив із низкою заяв щодо майбутнього саміту із Путіним. Він фактично підтвердив, що Зеленського на Алясці не буде. Мовляв, український лідер упродовж трьох років їздив на різні зустрічі, але безрезультатно. Водночас президент США зауважив, що його зустріч із Путіним буде "пробною". Жодних угод там підписано не буде. Після саміту з диктатором Трамп розраховує звести Путіна і Зеленського в одній кімнаті.

До слова, в середу, 13 серпня, відбудуться термінові дистанційні обговорення за участю європейських лідерів і президентів України та США.