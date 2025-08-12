Как пишет Politico, лидеры стран Европы фактически потеряли надежду на то, что они смогут присутствовать на саммите Путина – Трампа. Однако они продолжают борьбу за место за столом переговоров для Владимира Зеленского, передает 24 Канал.

Что известно об обсуждении в Европе будущего саммита?

Издание отмечает, что европейские руководители в эти дни много говорят сами с собой. Так, главный дипломат ЕС Кая Каллас созвала на экстренное заседание в Zoom министров иностранных дел из разных стран 11 августа после обеда.

"Цель европейцев сейчас – обеспечить место за столом переговоров в Аляске для президента Украины Владимира Зеленского", – пишет Politico.

После завершения заседания Кая Каллас отметила, что, пока Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня, не стоит даже начинать обсуждение любых уступок. "Это никогда не работало раньше и не сработает сегодня", – объяснила дипломат.

Заметим, что 11 августа Дональд Трамп выступил с рядом заявлений относительно предстоящего саммита с Путиным. Он фактически подтвердил, что Зеленского на Аляске не будет. Мол, украинский лидер в течение трех лет ездил на различные встречи, но безрезультатно. В то же время президент США отметил, что его встреча с Путиным будет "пробной". Никаких соглашений там подписано не будет. После саммита с диктатором Трамп рассчитывает свести Путина и Зеленского в одной комнате.

К слову, в среду, 13 августа, состоятся срочные дистанционные обсуждения с участием европейских лидеров и президентов Украины и США.