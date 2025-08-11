Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга в Белом доме.

Что имел в виду Трамп, говоря о "тысячах миль океана" в Украине?

Дональд Трамп во время брифинга отметил, что Россия оккупировала значительную часть Украины. По словам американского президента, россияне оккупировали "некоторые очень ценные территории", часть из которых США попытаются вернуть Украине.

Но, по словам Трампа, российская армия во время вторжения, "в основном забрала океан".

Интересно, что Украина за всю историю существования государственности никогда не имела выхода непосредственно к любому океану Земли. Но в конце концов из контекста цитаты становится понятно, что Дональд Трамп, скорее всего, в очередной раз оговорился.

В сфере недвижимости мы называем это "недвижимость на берегу океана". То, что всегда имеет наибольшую цену, если вы расположены у озера, реки, или океана – это всегда лучшее место. А в Украине, – многие люди этого не знают – была в основном тысяча миль океана. И теперь почти все это потеряно, кроме небольшой полосы возле Одессы. Это небольшой участок – там осталось лишь немного воды,

– заявил американский президент.

Очевидно Трамп имел в виду выход Украины к Черному и Азовскому морям. Потому что действительно, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, а также Автономная Республика Крым граничат с водоемом.

После начала полномасштабного вторжения Украина из-за временной оккупации части Херсонской, Запорожской, и Донецкой областей фактически потеряла доступ к Азовскому морю, а в Черном море сейчас контролирует выход из Одесской и Николаевской области, кроме оккупированного Кинбурнского полуострова.

Поэтому, говоря о "тысячах миль океана", Дональд Трамп имел выход Украины в акваторию морей, которые, в свою очередь, имеют выходы к мировым океанам.