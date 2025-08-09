Водночас не лише США, а й Україна може здійснювати тиск на країну-агресорку. Таку думку 24 Каналу висловив колишній командувач армії Великої Британії Лорд Річард Даннат, зазначивши, що повітряне перемир'я не зупинить війну.

Чи піде Путін на повітряне перемир'я?

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф нещодавно зустрічався з російським диктатором, а в Білому домі вже заявили про майбутню зустріч Трампа та Путіна, яка має відбутись в кінці наступного тижня.

Це вказує на те, що пропозиція росіян щодо повітряного перемир'я може бути кроком вперед у правильному напрямку до початку переговорів. Раніше Путін не виконував обіцянки, тому побачимо, що принесуть наступні кілька днів,

– сказав Даннат.

За словами колишнього командувача армії Великої Британії, повітряне перемир'я – це перший крок до припинення бойових дій, але не перший крок до мирної угоди. Зараз активно обговорюється питання щодо майбутнього Криму та Сходу України, які окуповані російськими військами. Хоч Володимир Зеленський наполягає, що ці території – це Україна, Путін хоче, аби наша країна капітулювала.

"Тому дискусії мають бути про пошук форми прийнятного компромісу. Думаю, розмови про це почнуться після припинення вогню не лише в повітрі, а й на землі. Однак позиції сторін настільки різні, що, на мій погляд, дійти компромісу буде фактично неможливо", – підкреслив він.

Колишній командувач армії Великої Британії додав, що російський диктатор має зважати не лише на погіршення економічної ситуації та погрози ввести вторинні санкції від США, а й на втрати у російській армії, які вже склали понад мільйон убитих та поранених. Саме тиск з економічного та соціального боків можуть вплинути на Путіна зупинити війну.

Щодо повітряного перемир'я – беззаперечний ефект на Кремль мають українські атаки вглиб Росії. Російський диктатор вже не може казати, що війна триває лише на території України.