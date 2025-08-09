В то же время не только США, но и Украина может осуществлять давление на страну-агрессора. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший командующий армией Великобритании Лорд Ричард Даннат, отметив, что воздушное перемирие не остановит войну.

Пойдет ли Путин на воздушное перемирие?

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф недавно встречался с российским диктатором, а в Белом доме уже заявили о предстоящей встрече Трампа и Путина, которая должна состояться в конце следующей недели.

Это указывает на то, что предложение россиян по воздушному перемирию может быть шагом вперед в правильном направлении к началу переговоров. Ранее Путин не выполнял обещания, поэтому увидим, что принесут следующие несколько дней,

– сказал Даннат.

По словам бывшего командующего армией Великобритании, воздушное перемирие – это первый шаг к прекращению боевых действий, но не первый шаг к мирному соглашению. Сейчас активно обсуждается вопрос о будущем Крыма и Востока Украины, которые оккупированы российскими войсками. Хотя Владимир Зеленский настаивает, что эти территории – это Украина, Путин хочет, чтобы наша страна капитулировала.

"Поэтому дискуссии должны быть о поиске формы приемлемого компромисса. Думаю, разговоры об этом начнутся после прекращения огня не только в воздухе, но и на земле. Однако позиции сторон настолько разные, что, на мой взгляд, прийти к компромиссу будет фактически невозможно", – подчеркнул он.

Бывший командующий армией Великобритании добавил, что российский диктатор должен учитывать не только ухудшение экономической ситуации и угрозы ввести вторичные санкции от США, но и на потери в российской армии, которые уже составили более миллиона убитых и раненых. Именно давление с экономической и социальной сторон могут повлиять на Путина остановить войну.

Относительно воздушного перемирия – неоспоримый эффект на Кремль имеют украинские атаки вглубь России. Российский диктатор уже не может говорить, что война продолжается только на территории Украины.