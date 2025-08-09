Про це 24 Каналу розповів колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, ймовірно, Путін передав послання через Стіва Віткоффа для Трампа. Йому потрібно налагодити відносини з президентом США.

Чого добивається Путін?

Як наголосив Болтон, зустріч Віткоффа і Путіна тривала близько трьох годин. З урахуванням перекладу конкретна розмова тривала десь півтори години. Це не так і довго. Тому навряд чи вони щось серйозне обговорили.

Ймовірно, Путін передав через Віткоффа прохання про зустріч з Трампом. Вже далі було підтвердження, що все відбудеться.

Кажуть, що Путін попросив про зустріч. Він знав, що Трамп буде відкритий до цього. Путін думав про те, як розв'язати проблему, яку він створив у відносинах з Трампом. Путін зайшов надто далеко. Я стурбований, що росіяни сподіваються скористатися перевагою та взяти під контроль перебіг подій. Принаймні в найближчій перспективі,

– сказав Болтон.

Досі незрозуміло, чи Путін спеціально зробив помилку, загостривши відносини з Трампом. Він міг переходити межі, щоб побачити, доки йому все буде сходити з рук. Але не варто відкидати варіант, що йому просто було байдуже.

Зараз російський диктатор хоче налагодити відносини. Він починає розповідати про мир. Але навряд чи реальні плани Путіна змінилися.

Він ніколи не скаже Трампу, що збирається продовжувати війну, доки Україна не стане частиною його імперії. Путін говоритиме, що хоче миру. Повноцінний план миру або проміжна угода могла б покращити імідж Путіна в очах Трампа. Але не думаю, що Путін відступив від своїх цілей. Він здійснює інформаційну атаку на Трампа,

– підкреслив Болтон.

Додамо, ЗМІ повідомляли, що Путін нібито пропонує припинити війну. Однак для цього Україна має вийти з Донецької області. Згодом була дещо інша інформація. За даними Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна. Диктатор не хоче йти на жодні поступки.