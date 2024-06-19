"Стрелял профессионал": жена Садыкова рассказала новые детали нападения

Наталья Садыкова заявила, что нападение на ее мужа, оппозиционера Айдоса Садыкова, выглядит как "профессиональная операция". Жена пострадавшего убеждена, что нападавшего наняли, чтобы убить казахского журналиста.

Ранее Наталья Садыкова заявляла, что она не исключает причастность президента Казахстана к нападению. Журналистка считает, что толчком к нападению стало новое видео, которое супруги опубликовали в сети. В нем они открыто критиковали Касыма-Жомарта Токаева.

К теме В каком состоянии раненый в центре Киева казахский журналист: жена рассказала

Садыкова рассказала детали о нападении

Наталья Садыкова, жена Айдоса Садыкова, рассказала, что за несколько часов супруги журналистов опубликовали на собственном ютуб-канале новое видео с критикой президента Казахстана, а самого Токаева назвали пророссийским политиком. Уже через несколько часов на машину, в которой были супруги, напал стрелок.

Журналистка убеждена, что в Айдоса стрелял профессионал. Садыкова объяснила, что пуля попала во время движения автомобиля, что указывает на "спланированную операцию".

Единственное, что я могу сказать, он был профессиональным убийцей. Мы ехали во дворе. Он стрелял в движущийся объект. Он сделал один выстрел и попал в цель. Это был очень профессиональный человек, убийца, нанятый, чтобы убить Айдоса,

– поделилась Садыкова.

Жена оппозиционера добавила, что видела нападавшего, однако других деталей не рассказала, ведь идет следствие. Садыкова также добавила, что нападение на Айдоса Садыкова выгодно Токаеву. Журналистка пояснила, что в таком случае "казахстанская оппозиция была бы полностью зачищена".

. Супруги Садыковы переехали в Киев в 2014 году. Причиной этого стало то, что против Натальи Садыковой открыли дело. Так, журналистку, которая в то время работала в независимой газете "Республика", обвинили в клевете.